Bakan Fidan'dan çok net uyarı: Türk ve İsrail jetleri karşılaşabilir

"Bizim jetlerimiz de İsrail jetleri de oraya gidip geliyor. Karşılıklı çatışmasızlık konusunda geçmişte ABD ve Rusya ile de kurduğumuz mekanizmalar vardı. Bu mekanizmaya İsrail’in de eklenmesi gerekiyor. Bunu temin edici teknik düzeyde temasların olması normal"