BM de PKK’yı tanıdı!

ABD’nin Suriye’deki ortağı PKK/PYD’yi korumaya devam etmesi ve gözlem noktaları hamlesinin de Türkiye tarafından PYD’yi koruma amaçlı olarak algılanmasının yanısıra BM’nin açıkça bölünmüş Suriye tablosu çizen son Suriye raporu, ABD öncülüğünde parçalanmış bir Suriye için taşların yavaş yavaş döşendiğini gösteriyor. BM’nin bu ayki skandal raporunda, Fırat nehri doğusundaki bölge ‘Kürt Özerk Yönetimi’ olarak adlandırılırken, PKK/PYD’den de ‘Kürt Özerk Yönetimi Polisi’ olarak bahsediliyor. BM’nin daha önceki raporlarında PKK/PYD için ‘Kürt Kuvvetler’ ifadesi kullanılıyordu. Bu tablo da Amerika’nın bölgeye yönelik planlarının artık uluslararası raporlara da girmeye başladığını gösteriyor. ‘Polis gücü’ olarak sunulan teröristlerin elindeki modern silah, araç ve gereçler ise dikkat çekiyor. Güvenlik kaynakları bu tablo karşısında “Dünyanın neresinde bu kadar ağır silah taşıyan bir polis gücü var?” diye soruyor