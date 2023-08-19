|
Gündem

BMBG'yi kınayan TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Kıbrıs Türkü'nün hakkı yerde kalmayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerinin KKTC'de Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale etmesini kınadı. BMBG'ye adadaki barış ve huzur ortamına zarar veren bu yanlı tavrından derhal geri dönmesi ve asli görevini ifa etmesi için çağrıda bulunan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk'ünün hakkı hiçbir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır." dedi.

22:23 . 19/08/2023 السبت
DHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarındaki Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale etmesini kınadı.


BMBG'ye 'asli görevini yap' çağrısı


Kurtulmuş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile-Yiğitler yolu çalışmasını hukuk dışı ve zorla engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü kınıyorum. Kıbrıs Türk Devleti'nin kendi topraklarında yapacağı her türlü çalışmayı sonuna kadar destekliyor; BMBG'ye adadaki barış ve huzur ortamına zarar veren bu yanlı tavrından derhal geri dönmesi ve asli görevini ifa etmesi için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye olarak, hukukunu ve refahını muhafaza etmeyi en önemli vazifelerimizden gördüğümüz Kıbrıs Türk'ünün her zaman ve her koşulda yanında olduğumuzu bu vesileyle tekrarlıyoruz. Kıbrıs Türk'ünün hakkı hiçbir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır" şeklinde konuştu.



#KKTC
#Birleşmiş Milletler Barış Gücü
#BMBG
#Pile-Yiğitler Yolu
#Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı
#Numan Kurtulmuş
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi)