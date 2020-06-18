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POLİTİKA

BM'nin 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: Yürüttükleri kampanyaya rağmen 178 ülkenin desteğini aldık

BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, "Bazı ülkeler bize karşı kampanya yürüttüler. Biz de çalıştık ve 193 üyeden 178'inin desteğini aldık. Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BM Genle Kurul Başkanı Volkan Bozkır.
BM Genle Kurul Başkanı Volkan Bozkır.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen ve 193 üye ülkeden 178'inin desteğini alan Volkan Bozkır, "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı" dedi.

Volkan Bozkır kimdir?

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi.

  • Volkan Bozkır, 24. 25. ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.

Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babası.

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