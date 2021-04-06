Gündem BMnin Türk Başkanı Bozkırdan net mesaj Ben başkan oldukça hiçbir darbe destek bulamaz
POLİTİKA

BM'nin Türk Başkanı Bozkır'dan net mesaj: Ben başkan oldukça hiçbir darbe destek bulamaz

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Darbe imalı bildiri hakkında açıklamalarda bulunan Bozkır, "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak."

Haber Merkezi AA
BMnin Türk Başkanı Bozkırdan net mesaj: Ben başkan oldukça hiçbir darbe destek bulamaz
Volkan Bozkır

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı yapan tarihteki ilk Türk olan Volkan Bozkır, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Sabah saatlerinde Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Bozkır, daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ile BM Genel Kurul çalışmalarını

"Türkiye, BM çalışmalarının güçlü bir destekçisi ve büyük bir BM mevcudiyetine ev sahipliği yapıyor. İstanbul, bölgesel BM merkezi konumunda" diyen Bozkır, Çavuşoğlu ile BM Genel Kurul çalışmalarını ve BM gündemindeki konuları ele aldı.

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BM personeli dünyanın dört bir köşesinde görev yapıyor

BM Mukim Koordinatörlüğü ve Türkiye'deki diğer BM ajanslarının temsilcileriyle de bir araya gelen Bozkır, "BM personeli, dünyanın dört bir köşesinde, ev sahibi ülke makamlarıyla işbirliği halinde görev yapıyor, BM'nin çalışma alanlarında üye ülkelere destek veriyor" ifadelerini kullandı.

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  • 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi hakkında yorum yapan Bozkır şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak."

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