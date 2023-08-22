BM'ye Pile tepkisi: İtibarları zedelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BM Barış Gücü askerlerinin KKTC’nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir” dedi. Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Erdoğan, ülkemizin, milletimizin ve kardeşlerimizin hakkının yenilmesine de seyirci kalmadıklarını söyledi.

NE HUKUKİ NE DE İNSANİ

Garantör bir devlet olarak bölge başta olmak üzere Ada’daki emrivakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceklerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Geçen cuma günü BM Barış Gücü askerlerinin KKTC’nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü’nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. Barış Gücü, gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş, zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz.”

DEPREM PROGRAMLARI 9 AY UZATILDI

Bugünkü toplantıda önemli kararlar aldıklarını dile getiren Erdoğan, “Deprem bölgesine tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Programların süresini 9 ay uzattık. Depremzedelerimize AFAD vasıtasıyla yapılan mali ve diğer desteklerin toplam tutarı 79 milyar lirayı aşıyor. Düzenli olarak yaptığımız kira yardımlarımızdan 327 bin 250 hanemiz faydalanıyor” diye konuştu. Erdoğan, önlerindeki dönemde uzun vadeli doğrudan yatırımların daha da arttığının görüleceğini belirterek, bu doğrultuda bankalardaki mevduatın Türk lirasına geçişini teşvik edecek, rezervleri güçlendirecek adımları da hızlandıracaklarına işaret etti. Erdoğan, amaçlarının bir süredir durgun seyreden kredi mekanizmasına işlerlik kazandırarak, istihdam ve üretim odaklı ekonomi işleyişini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

ÜCRET DENGESİ KURULACAK

Erdoğan, depremin yaralarını sarmak için arttırılan vergilerin, memurlara, asgari ücretlilere ve emeklilere yapılan ücret artışları gibi hususların enflasyon üzerindeki baskısının zamanla azalacağını dile getirerek, “Önümüzdeki aylarda ücretlilerin gelirleri arasındaki dengesizliği azaltacak ilave önlemleri aşama aşama devreye alacağız. Hep söylediğimiz gibi ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. dedi.











