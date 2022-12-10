Bodrum açıklarında 13 kaçak göçmen kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 13 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 55 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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