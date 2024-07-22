|
Gündem

Bodrum açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

13:45 - 22/07/2024 Pazartesi
AA
Sahil Güvenlik ekiplerince, İtalya rotasında bulunan yelkenli teknede 19'u çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerince, İtalya rotasında bulunan yelkenli teknede 19'u çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince, İtalya rotasında bulunan yelkenli teknede 19'u çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta ise 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

#Muğla
#Bodrum
#Göçmen
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BİM 23-27 Temmuz aktüel indirimli ürünler kataloğunu yayınladı: Bu hafta BİM'de neler var? Elektrikli bisiklet, benzinli ATV, küçük ev aletleri raflarda...