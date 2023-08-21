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Bodrum'da ada ve koylara Türk bayrakları dikiliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tüm ada ve koylarda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı dalgalandırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

13:12 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Bodrum

Bodrum

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı etkinlikleri kapsamında, koylar ve adalarda "bayraklama" çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda, Bodrum açıklarındaki adalar ile eşsiz güzellikteki koylara bayrak direkleri dikilerek Türk bayrağı asıldı. Ekipler çalışmalara ilk olarak Yassı Ada'dan başladı. Şu ana kadar Adaboğazı (Akvaryum Koyu) iç ve dışı ile Adaboğazı Burnu, Çelebi Adası, Haremtan Koyu ve Karaada Yassı Ada, Karaada Fener Burnu, Karaada Yarlı Koy'a dikilen direklerde Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Belediye ekipleri, Kargıcak Koyu, Kargı Adası, Orak Adası, Pabuç Burnu, Kissebükü Koyu, Çatal Ada, Çiftlik Eşek Adası, Kızılburun, Sarnıçlı Koy, Mazı Köpek Taşları ile diğer tespit edilen koy ve adalarda da belirli plan dahilinde çalışmalarına devam edecek.



#30 Ağustos Zafer Bayramı
#ada
#Bodrum
#Bodrum Belediyesi
#KOY
#Muğla
#Türk bayrağı
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