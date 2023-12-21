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Bodrum'da düzensiz göçmenler yakalandı: bir gözaltı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Hareket halindeki fiber karinalı lastik bot, ekiplerce durdurularak içerisindeki 11 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

10:56 - 21/12/2023 Perşembe
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Bondrum'da düzensiz göçmenler yakalandı:bir gözaltı
Bondrum'da düzensiz göçmenler yakalandı:bir gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki üç düzensiz göçmen olayında 89 düzensiz göçmen yakalandı, bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.


Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) bölgeye hareket etti. Hareket halindeki fiber karinalı lastik bot, ekiplerce durdurularak içerisindeki 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Farklı saatlerdeki diğer olayda ise yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği iki ayrı hareketli lastik bot, ekiplerce durdurularak toplamda 78 göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 89 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.



#Mugla
#Bodrum
#Göçmen
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