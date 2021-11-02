Bodrum'daki ihale kavgasında kan aktı: Biri ağır dört yaralı var

Otogarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çarşı Mahalle içerisinde bulunan eski otobüs terminalindeki bir kafede meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesinde eski otogarda Remzi E.'nin işlettiği kafenin kira süresinin sona ermesi üzerine yeniden ihale açtı. İhaleyi Hasan K. (32) kazandı.

İhale sürecinin ardından Remzi E.'nin kafeyi tahliye etmemesi üzerine taraflar arasında husumet oluştu. İhaleyi kazanan Hasan K., akşam saatlerinde beraberinde Vedat C.(45), Sedat C. (52) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile birlikte kafeye gelerek Remzi E.'nin işyerini boşaltmasını istedi.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Remzi E., tabancayla 3 kişinin üzerine ateş açtı. Bu sırada karşı gruptan bir kişi de üzerine atıldığı Remzi E.'nin silahını alarak ateş etti.

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Otogarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda Vedat C. karnından ve bacağından, Sedat C., Hasan K. ve Remzi E. bacağından yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Vedat C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapılırken, güvenlik kamerası kayıtları izlendi. Olayın ardından 1 şüpheli gözaltına alınırken, 1 tabanca ve polisin olay yerinde yaptığı henüz kime ait olduğu bilinmeyen otomobilde 1 tüfek ele geçirildi. Yaralıların hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF 7 Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakoca Alaplı D010 Karayolu plajlar mevkiinde meydana geldi. . İddiaya göre karayoluna dökülen mazot sebebiyle yolcu otobüsü, kamyon ve 2 otomobil.kayganlaşan yolda peş peşe kaza yaptı. Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde bulunan 46 NP 082 plakalı F.Ö idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sol taraftaki refüje çarptı. Arkadan gelen 67 TY 910 plakalı Ö.Ö idaresindeki Fort marka otomobil önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyet kaybedince refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluştu. Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde bulunan 46 NP 082 plakalı F.Ö idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sol taraftaki refüje çarptı. Arkadan gelen 67 TY 910 plakalı Ö.Ö idaresindeki Fort marka otomobil önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyet kaybedince refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluştu. . Peş peşe yaşanan kaza sonrası yaralanan Tır sürücü F.Ç (60) olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Meydana gelen kazalar sonrası karayolu 2 saat trafiğe kapanırken jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yola dökülen mazot kazalara neden oldu, faciadan dönüldü Yola dökülen mazot yüzünden dört araç peş peşe kaza yaptı Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yola dökülen mazot kazaları beraberinde getirdi. 4 ayrı kazanın yaşandığı olayda 1 kişi yaralandı. Meydana gelen kazalar sonrası karayolu 2 saat trafiğe kapanırken jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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