Boğaz'da tarihi anlar: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Ramazan ayının son iftarını yapmak için TCG Anadolu gemisine davet edildiğimde şehir dışındaydım. Programımı değiştirip döndüm hemen. Sarayburnu İskelesi’ne vardığımda iftara iki saat vardı. Gemiyi ziyaret saati bitmiş, ancak hâlâ bekleyen çok sayıda insan vardı. Bariyerlere yanaştığımda; bir baba uzaktan geldiklerini, memleketlerine döneceklerini ve çocuklarının TCG Anadolu’yu görmeyi çok istediğini anlatıyordu. Görevli askerler, komutanlarıyla görüşüp bu aileye hızlı ziyaret yaptıracak bir formül