Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından imza kampanyası: Biz de kabul etmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşen eylemlerde, aralarında terör örgütü MLKP bağlantısı da bulunan çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Tepkilerin art arda geldiği olayın yankıları bugün de sürüyor.

4 bina yakın imza toplandı

Mezunların dün başlattığı ‘Biz de Kabul Etmiyoruz’ kampanyasında 4 bine yakın imza toplandı. “Mezunu olduğumuz Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden 1 Ocak 2021 tarihli rektör atamasını kabul etmiyoruz” diyen grup mezunlara imza çağrısı yaptı.

GÜNDEM Boğaziçi eylemlerine CHP resmen dahil oldu

HDP, CHP ve İYİ Partililerden destek

Terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP, HDP ve İYİ Parti'den destek gelmişti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “katil polis” sloganları atanlara “Özgür düşünceye ne olursa olsun kelepçe vurulamaz” demişti. Eylemcilerin yanına giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “örgütlü dayanışma” vurgusu yapmış, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe ise gezi olaylarına atıfta bulunarak “Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek” ifadelerini kullanmıştı. HDP’den de “Sesiniz sesimiz” ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi.

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OYNAT 01:34 Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı danslı eylem Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grup, LGBT bayrakları ve rock müzik eşliğinde dans ederek eylem düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ilginç bir tablo oluşturdu.

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