Gündem Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından imza kampanyası Biz de kabul etmiyoruz
POLİTİKA

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından imza kampanyası: Biz de kabul etmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'ne başlayan eylemler, terör örgütlerinin propagandasına dönüşmüştü. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olayın yankıları sürüyor. Üniversitenin mezunları da harekete geçerek imza kampanyası başlattı.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşen eylemlerde, aralarında terör örgütü MLKP bağlantısı da bulunan çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Tepkilerin art arda geldiği olayın yankıları bugün de sürüyor.

4 bina yakın imza toplandı

Mezunların dün başlattığı ‘Biz de Kabul Etmiyoruz’ kampanyasında 4 bine yakın imza toplandı. “Mezunu olduğumuz Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden 1 Ocak 2021 tarihli rektör atamasını kabul etmiyoruz” diyen grup mezunlara imza çağrısı yaptı.

Boğaziçi eylemlerine CHP resmen dahil oldu
GÜNDEM
Boğaziçi eylemlerine CHP resmen dahil oldu

HDP, CHP ve İYİ Partililerden destek

Terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP, HDP ve İYİ Parti'den destek gelmişti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “katil polis” sloganları atanlara “Özgür düşünceye ne olursa olsun kelepçe vurulamaz” demişti. Eylemcilerin yanına giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “örgütlü dayanışma” vurgusu yapmış, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe ise gezi olaylarına atıfta bulunarak “Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek” ifadelerini kullanmıştı. HDP’den de “Sesiniz sesimiz” ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı danslı eylem
OYNAT 01:34
Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı danslı eylem
Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grup, LGBT bayrakları ve rock müzik eşliğinde dans ederek eylem düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ilginç bir tablo oluşturdu.


Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Siyasete CHP'de başladım
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Siyasete CHP'de başladım

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Çuhadar’ın da terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı
GÜNDEM
Boğaziçi'nde gözaltına alınan Çuhadar’ın da terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı

Boğaziçili öğrenci yaşananları anlattı: Üniversiteli olmayanlar zorla girmeye çalışıp polise saldırdı
GÜNDEM
Boğaziçili öğrenci yaşananları anlattı: Üniversiteli olmayanlar zorla girmeye çalışıp polise saldırdı

Temel Karamollaoğlu: Boğaziçi'ndeki eylemler makuldür mantıklıdır
GÜNDEM
Temel Karamollaoğlu: Boğaziçi'ndeki eylemler makuldür mantıklıdır
Abone Ol Google News
Sürpriz ziyaret

Sürpriz ziyaret

​Erdoğan, Saadet Partili Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.
Microsofta1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.
Aliyev: Ermenistan ihlallerini sürdürürse demir yumruğumuzu indiririz

Bu kadarına da 'pes'

Bu kadarına da 'pes'

​Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çaldılar.

Cumhuriyet tarihinin<br>rekorunu kırdık

Cumhuriyet tarihinin
rekorunu kırdık

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez güzel haberi duyurdu.

Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.