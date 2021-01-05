Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Siyasete CHP'de başladım
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen gösteriler, terör örgütlerinin propagandasına dönüşmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan olayların ardından Bulu ilk ilk kez konuştu. AK Parti ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapmasına karşı çıkılan Bulu, katıldığı bir televizyon programında siyasete CHP'de başladığını açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşen eylemlerde, aralarında terör örgütü MLKP bağlantısı da bulunan 17 kişi gözaltına alınmıştı. Tartışmaları çığ gibi büyüdüğü olayların ardından Bulu, ilk kez katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.
"Benim merakım yönetim ve organizasyon"
AK Parti ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle üzerinden devam eden siyasi tartışmalara cevap verdi. Siyasete CHP'de başladığını söyleyen Bulu, "Ben siyasete ÖDTÜ'de okurken CHP'de başladım. Şimdi tabi bunları görmüyorum, beni hep AK Partili olarak yansıtıyorlar ama o zaman öğrenciydim, SHP'den bir yardım istenmişti ve ben öyle başladım. Daha sonra Liberal Demokrap Parti'den bir teklif geldi bana, onların gençlik teşkilatlarını yönettim. Ben hep bu işin içerisindeydim. Siyasete akademisyen olarak bakan birisiyim, bir şey olayım değil de, bu nasıl olur diye. Benim merakım yönetim ve organizasyon. Aday oldum ama doğal olarak o zamanı harcamadığım için." şeklinde konuştu.