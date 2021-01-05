Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler öğrenci bile değilmiş: 'Katil polis' sloganları atan provokatörlere gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi.
- Açıklamada, saat 05.00'de 13 ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Diğer kişilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
Ne olmuştu?
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösteriler eyleme dönüştü. 'Katil polis' sloganlarının atıldığı eyleme CHP, HDP ve İYİ Parti'den de destek gelmişti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “katil polis” sloganları atanlara “Özgür düşünceye ne olursa olsun kelepçe vurulamaz” diyerek destek verirken, eylemcilerin yanına giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “örgütlü dayanışma” vurgusu yaptı.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe, gezi olaylarına atıfta bulunarak “Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek” dedi. HDP’den de “Sesiniz sesimiz” ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi.