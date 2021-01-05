Gündem Boğaziçi Üniversitesindeki göstericiler öğrenci bile değilmiş Katil polis sloganları atan provokatörlere gözaltı
POLİTİKA

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler öğrenci bile değilmiş: 'Katil polis' sloganları atan provokatörlere gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilerde “Katil polis” sloganı atılarak emniyet güçlerine saldırılmıştı. Olayın görgü tanıkları polislerin yerleşkeye Boğaziçi Üniversitesi kimliğiyle girilmesini istemesi üzerine, üniversiteli olmayanların “Kimlik göstermeyeceğiz” diyerek memurlara bir şeyler fırlatmasıyla yaşandığını iddia etmişti. Emniyet güçleri kirli provokasyonla ilgili harekete geçti. 13 ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Göstericiler polislere saldırmıştı.
Göstericiler polislere saldırmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi.

Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek
GÜNDEM
Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek
  • Açıklamada, saat 05.00'de 13 ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Diğer kişilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
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Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.


Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösteriler eyleme dönüştü. 'Katil polis' sloganlarının atıldığı eyleme CHP, HDP ve İYİ Parti'den de destek gelmişti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “katil polis” sloganları atanlara “Özgür düşünceye ne olursa olsun kelepçe vurulamaz” diyerek destek verirken, eylemcilerin yanına giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “örgütlü dayanışma” vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe, DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe Gezi vandallığına atıfta bulunarak 'Bu düzen artık değişecek' ifadelerini kullandı.


  • CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe, gezi olaylarına atıfta bulunarak “Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek” dedi. HDP’den de “Sesiniz sesimiz” ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi.

Ataklı ve Başbuğ'un 'darbe' çıkışının ardından Kaftancıoğlu Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüldü
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