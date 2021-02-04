Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Boğaziçi provokasyonu ile gündeme gelen soru: Rektörler hangi ülkede nasıl atanıyor?

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından tepkiler artmış, özellikle Kadıköy'de gösteriler düzenlenmişti. Gösterilerde polis araçları taşlanmış, yollara çöp konteynerlerinden barikatlar kurulmuştu.



Hukuki ve kuralar çerçevesinde yapılan bu atama, akıllara 'farklı ülkelerde üniversite rektörleri nasıl atanıyor?' sorusunu da getirdi.