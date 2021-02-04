Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
23 şüpheli savcıya ifade verdi. Savcılık 23 şüpheliden 10'unu "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ederken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğinde sorgularının yapılması bekleniyor.