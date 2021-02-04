Gündem Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar sebebiyle Kadıköyde gözaltına alınan 23 şüpheliden 10u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasını bahane edenler, sokakları karıştırmanın planlarını yapıyor.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasını bahane edenler, sokakları karıştırmanın planlarını yapıyor.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

23 şüpheli savcıya ifade verdi. Savcılık 23 şüpheliden 10'unu "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ederken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğinde sorgularının yapılması bekleniyor.

Boğaziçi provokasyonu ile gündeme gelen soru: Rektörler hangi ülkede nasıl atanıyor?
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Boğaziçi provokasyonu ile gündeme gelen soru: Rektörler hangi ülkede nasıl atanıyor?
Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından tepkiler artmış, özellikle Kadıköy'de gösteriler düzenlenmişti. Gösterilerde polis araçları taşlanmış, yollara çöp konteynerlerinden barikatlar kurulmuştu.

Hukuki ve kuralar çerçevesinde yapılan bu atama, akıllara 'farklı ülkelerde üniversite rektörleri nasıl atanıyor?' sorusunu da getirdi.

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