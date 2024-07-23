Boğaziçi Üniversitesi’nden dereceli öğrencilere aylık nakdi burs desteği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 16 Temmuz’da açıklanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi bu yıl başlattığı yeni burs programını tanıttı.





“Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Günleri 2024” programı 22-30 Temmuz tarihleri arasında Güney Kampüs Albert Long Hall Binası’nda yapılacak.





İlk 100’e nakdi destek

Boğaziçi Üniversitesi’ne Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin birinde ilk üçte yer alarak yerleşen öğrencilere tek seferlik 100 bin TL nakdi destek sağlanacak.





Ayrıca yerleştiği puan türünde ilk 10’a giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 15 bin TL burs desteği verilecek. Yine İlk 100’e giren öğrencilere de yılda 9 ay süreyle 10 bin TL destek sağlanacak. İlk 100’deki tüm öğrenciler, nakdi desteğin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesinin nitelikli yurtlarında ücretsiz konaklama, yemek bursu ve her dönem başında bir kez kitap bursu, Teknoparktaki kuluçka merkezinden ücretsiz yararlanma, kapalı ve açık havuz, fitness salonu ile SİNEBU’ya ücretsiz üyelik imkânlarından faydalanabilecek.





İlk 1000 için yurt garantisi

Her yıl ilk YKS sıralamasında ilk 1000 öğrencinin 700’den fazlasının tercihi olan Boğaziçi Üniversitesi, bu yıldan itibaren ilk 1000’e giren bütün öğrencilere için Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında öğrenim hayatı boyunca barınma garantisi sağlayacak. Bu öğrenciler artık sosyo-ekonomik durumlarına bakılmaksızın öğretim hayatları boyunca yurtlarda kalabilecek.





YKS sıralamasından bağımsız olarak bu yıl Boğaziçi Üniversitesi’ne yeni kayıt yapacak ve İstanbul’un dışından veya uzak semtlerinden gelen bütün öğrencilere Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında bir sene yurt garantisi verilecek. Yurt garantisinin yanında, konaklama şartlarınında iyileştirilmesi için çalışmalar yapan Boğaziçi Üniversitesi’nde, geçtiğimiz yıl kullanımda olan yurtlarda deprem tadilatı da gerçekleştirilmiş ve deprem dayanıklı raporu alınmıştı.





Adayların yurt imkanından faydalanabilmesi için ilk üçte yer alanlar hariç olmak üzere dereceye girdiği puan türünde ilk tercihine yerleşmesi gerekiyor. Bununla birlikte ilk 3’ün yerleştiği puan türü farklı olabilecekken, ilk tercihlerinin Boğaziçi Üniversitesi olması gerekiyor.





Diğer burs programları devam ediyor

Yeni burs programını destekleyen Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) ile Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF), Boğaziçi Üniversitesi mezunlarını ve bağışçılarını, tüm Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin belli şartlar kapsamında faydalanabilecekleri diğer burs programlarını da daha fazla desteklemeye davet ediyor.





BÜVAK bu yıl da “gereksinime bağlı”, “başarıya bağlı” ve “doktora” burs programları kapsamında öğrencilere destek verecek. BUVAKIF da “gereksinim”, “yemek” ve “kitap” bursu programları sunacak.



