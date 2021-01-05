Boğaziçi'nde gözaltına alınan ve babasının "gurur duyuyorum" dediği Çelik'in terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı

Terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu “Katil polis” sloganları eşliğinde üniversiteli olmayan isimlerin kampüse girmeye çalışarak kargaşa çıkarttığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin ardından 17 kişi gözaltına alınmıştı.

GÜNDEM "Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı

Gözaltına alınanlardan 15'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğu açıklanmıştı.

OYNAT 01:30 Boğaziçi'nde gözaltına alınan ve terör propagandası paylaşımları tespit edilen Çelik'in babası Halk TV'de konuştu: Gurur duyuyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde DHKP-C marşları eşliğinde halayların çekildiği eylemler sonucu gözaltına alınan Ulaş Çelik'in babası Arslan Çelik Halk TV'de konuştu. Çelik, terör örgütü lehine pek çok sosyal medya paylaşımı tespit edilen oğlunun 'masum' olduğunu öne sürerek 'Onunla gurur duyuyorum' dedi.

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"Oğlumla gurur duyuyorum"

Gözaltına alınan isimlerden birisi olan Ulaş Çelik’in babası, Halk TV yayınına bağlanarak, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV, bunu “Gözaltına alınan öğrencinin babası anlattı: Benim oğlum bu ülkeyi seven bir genç. Oğlumla her zaman gurur duydum, oğlumun yanındayım” ifadeleriyle okuyucusuyla paylaştı.

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Ulaş Çelik’in, terör örgütlerine destek veren ve emniyet güçlerini tehdite varan ifadelerle hedef gösterdiği paylaşımları ortaya çıktı.

OYNAT 01:00 Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.

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