Boğaziçi'nde gözaltına alınan ve babasının "gurur duyuyorum" dediği Çelik'in terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı
Terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerde gözaltına alınan ve bazı medya organlarında babasının açıklamaları üzerinden yer bulan Ulaş Çelik’in, teröristlere destek verdiği paylaşımları ortaya çıktı. Halk TV'ye konuşan baba Çelik, oğlunun 'masum' olduğunu öne sürerek "Onunla gurur duyuyorum" dedi.
Gözaltına alınan isimlerden birisi olan Ulaş Çelik’in babası, Halk TV yayınına bağlanarak, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV, bunu “Gözaltına alınan öğrencinin babası anlattı: Benim oğlum bu ülkeyi seven bir genç. Oğlumla her zaman gurur duydum, oğlumun yanındayım” ifadeleriyle okuyucusuyla paylaştı.
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Ulaş Çelik’in, terör örgütlerine destek veren ve emniyet güçlerini tehdite varan ifadelerle hedef gösterdiği paylaşımları ortaya çıktı.