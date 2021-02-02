Gündem Boğazına çekirdek kabuğu kaçan Suriyeli bebeği polis kurtardı
ADANA

Boğazına çekirdek kabuğu kaçan Suriyeli bebeği polis kurtardı

Adana’da boğazına çekirdek kabuğu kaçtığı için nefes alamayan Suriyeli bebeğin yardımına polis yetişti. Komiser yardımcısı Muhammet Karlangıç, ilk müdahaleyi yaparak bebeğin nefes almasını sağladı, ardından ekip aracıyla bebeği hastaneye yetiştirdi.

Haber Merkezi İHA
Tedavisi tamamlanan Taim, taburcu edildi.
Tedavisi tamamlanan Taim, taburcu edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde 'dar alan uygulamasında' bulunan 5 Ocak Polis Merkezi Amiri Muhammet Karlangıç, elinde bebekle koşan Muhammed Alevi’yi görmesi üzerine durdurdu. Komiser yardımcısı Muhammet Karlangıç, nefes almakta güçlük çeken 1 yaşındaki Taim'i ekip aracına aldı.

İlk müdahale polis memurundan

Kalaycıoğlu, sirenleri açarak hastaneye yetişmeye çalıştığı sırada komiser yardımcısı Karlangıç, bebeğe ilk müdahaleyi yaprak nefes almasını sağladı.
Hastaneye yetiştirilen Taim’in boğazına kaçan çekirdek kabuğu ise doktorlar tarafından çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Taim, taburcu edildi.

Polisimize teşekkür ediyoruz

Çocuğunun boğazına çekirdek kaçtığını söyleyen baba Muhammet Alevi, "Benim çocuğumun boğazına çekirdek girmiş. Ben aldım kucağıma, sokağa çıktım. Yasak olduğu için sokakta polisler de gördü. Muhammet komiserim aldı bizi hastaneye yetiştirdi. Polisimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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