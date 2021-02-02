Boğazına çekirdek kabuğu kaçan Suriyeli bebeği polis kurtardı

Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde 'dar alan uygulamasında' bulunan 5 Ocak Polis Merkezi Amiri Muhammet Karlangıç, elinde bebekle koşan Muhammed Alevi’yi görmesi üzerine durdurdu. Komiser yardımcısı Muhammet Karlangıç, nefes almakta güçlük çeken 1 yaşındaki Taim'i ekip aracına aldı.
İlk müdahale polis memurundan
Kalaycıoğlu, sirenleri açarak hastaneye yetişmeye çalıştığı sırada komiser yardımcısı Karlangıç, bebeğe ilk müdahaleyi yaprak nefes almasını sağladı.
Hastaneye yetiştirilen Taim’in boğazına kaçan çekirdek kabuğu ise doktorlar tarafından çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Taim, taburcu edildi.
Polisimize teşekkür ediyoruz
Çocuğunun boğazına çekirdek kaçtığını söyleyen baba Muhammet Alevi, "Benim çocuğumun boğazına çekirdek girmiş. Ben aldım kucağıma, sokağa çıktım. Yasak olduğu için sokakta polisler de gördü. Muhammet komiserim aldı bizi hastaneye yetiştirdi. Polisimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.