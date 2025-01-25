Ankara’da yaşayan emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller (67), yeğeni, onun eşi ve iki çocuğuyla tatil için gittikleri Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangında, çarşafları birbirine bağlayarak 11 kişiyi sağ kurtardı. Ankara Üniversitesi’nde 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Güller, sömestir tatilinde yeğeni Gülşen Doğan Durdağ tarafından doğum günü hediyesi olarak Kartalkaya’ya davet edildi. Güller, yeğeni, onun eşi Emre Durdağ ve çocukları Ali Ege ile Eren Durdağ’la birlikte Grand Kartal Otel'e yerleşti. Ancak tatilin ilk gecesi otelde yangın çıktı.





Fatih Güller





KOKUYA UYANDIK

Otelde 10. katta konaklayan Güller, gece duyduğu sesler üzerine uyanıp ailesini ve yeğenini uyandırdı. Koridora çıktıklarında yoğun dumanla karşılaşan grup, 8. kata kadar inmeyi başardı; ancak daha fazla ilerleyemediler. Bunun üzerine Güller, yan odalardan birine geçerek çarşafları birbirine bağladı ve kurtarma operasyonunu başlattı. İlk olarak küçük çocukları ve kadınları indirerek otelde mahsur kalan toplam 11 kişiyi kurtardı. Yeğeni Gülşen Doğan Durdağ, çarşafın yırtılması nedeniyle yaklaşık üç metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yangın sırasında yaşadıklarını anlatan Fatih Güller, gece uykusundan kokuyla uyandığını söyledi: "Kokuyu hissettim ama insan konduramıyor. 'Otel yanıyor, çıkın!' diye bir ses duyduk. Koridora çıktığımızda yoğun duman vardı. Bir kat indik, sonra bir kat daha. Ancak daha fazla inemezdik; çünkü dumanlar her tarafı sarmıştı. Camları kırarak nefes aldık ve herkesi çarşaflarla indirdik."





BİR ÇOCUK BANA SARILDI

Güller, çarşafları bağlayıp insanları kurtarırken sakin kalmalarını sağladığını vurguladı: "İnsanlara sürekli ‘Sesime gelin’ dedim. Çarşafları düğümledik ve önce çocukları, ardından kadınları aşağı indirdik. En son ben indim. Çarşafın ucunu pencerenin menteşesine sıkıştırarak kendimi aşağı saldım. Aşağıda bir çocuk ‘Baba, amca’ diye bana sarıldı. Allah o an bana büyük bir güç verdi.” Otelin yangın alarmının devreye girmediğini belirten Güller, bunun büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti: "Yangın alarmı çalsaydı birçok can kurtulabilirdi. Acil çıkış tabelası, yangın merdiveni ya da bir uyarı levhası göremedik. Yaşanan acının boyutlarını anlatmaya kelimeler yetmez. Gözümde yaş kalmadı" Fatih Güller, düşme sonucu yaralanan yeğeninin ameliyat olduğunu ve sağlık durumunun iyiye gittiğini de sözlerine ekledi.

Fatih Güller'in yeğeni Gülşen Durdağ, tutunduğu çarşafın zemine 3 metre kala kopması sonucu hafif yaralandı.





KAHRAMAN DOKTORLAR

Adana’da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Emre Durdağ ve eşi Doç. Dr. Gülşen Durdağ yangından 15 kişiyi kurtardı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Sarper Sağlam, olaya ilişkin sosyal medya paylaşımında şunları anlattı: “Prof. Dr. Emre Durdağ, eşi Doç. Dr. Gülşen Durdağ, iki çocuğu ile oteldeydi. 7. kattaki odalarından çarşafları ip yaparak kurtuldular. Emre Bey daha önce 'dağcılık' eğitimi almıştı. Kendi ailesi ile birlikte 15 kişiyi kurtardı. Bunlar içinde çarşaf iple indirilen 5 yaşındaki bir çocuk da vardı. En son sırada eşini indirmeye çalışırken ip koptu ve Gülten Hanım 4 metreden düşerek bacağını kırdı. Dr. Emre artık inecek çarşaf olmadığı için yetişen itfaiyenin merdiveniyle kurtuldu” dedi. İlgi gören paylaşım sonrası Dr. Emre Durdağ, orada herkesin mücadele ettiğini hatırlatarak "Bu haberler tek kişiye mal edilmemeli” ifadelerini kullandı.



