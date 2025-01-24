Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasına ilişkin açıklama: Acıyı yaşatanlar hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin, "Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok boyutlu şekilde tahkikatlarını genişleterek yürütüyor. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Millet olarak Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında yitirilen canların derin üzüntüsünün yaşandığını belirten Erdoğan, aralarında aile dostlarının evlatlarının ve torunlarının olduğu 78 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz etti.
Çarşamba günü Bolu'da bazı vatandaşların cenaze namazlarına iştirak ettiklerini, yangında hayatını kaybedenleri dualarla, Fatihalarla son yolculuklarına uğurladıklarını ifade eden Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, sevenlerine ve millete başsağlığı diledi.
Erdoğan, 51 yaralıdan 43'ünün taburcu edildiğini, kalan 8 kişinin tedavisinin farklı hastanelerde sürdüğünü bildirerek, yaralılara acil şifa diledi.
Gece saat 03.27'de başlayan yangının haberi alınır alınmaz devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Erdoğan, jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalelerin süratle yapıldığını kaydetti.
Erdoğan, çalışmalara 171 bir araç ve yaklaşık 550 personelin iştirak ettiğini, facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.
Cumhuriyet savcılarının ve başmüfettişlerin çok titiz ve çok boyutlu bir şekilde tahkikatlarını genişleterek ve derinleştirerek yürüttüğünü aktaran Erdoğan, AK Parti grubunun yangının tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespiti için hazırladığı araştırma önergesini, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğunu söyledi.
"Gereken neyse yapılacak"
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Hedefimiz yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın büyük yaralar aldığını belirterek, depremde vefat eden Malatyalılara bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz etti.
Malatya'nın yaralarını süratle sarmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, biraz önce yapılan törenle 6 bin 554'ü Malatya'da olmak üzere, 66 bin 307 evin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiklerini kaydetti.
Bugün ayrıca Malatya Çevre Yolunun ikinci kısmını hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, toplam 43,5 kilometre uzunluğundaki yolun, öncekilerle birlikte 38,3 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.
Erdoğan, hem deprem konutlarının hem de çevre yolunun hizmete giren kısmının Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.
Bugün Malatya'da deprem konutları ve toplu açılış törenine ilaveten il kongresini gerçekleştirmek üzere bulunduklarını hatırlatan Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi.
Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Malatya teşkilatlarında vazife üstlenen tüm dava arkadaşlarına şükranlarını sundu.
31 Mart seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullandıkları için Malatyalılara teşekkürlerini ileten Erdoğan, Allah izin verdiği müddetçe, Malatya için koşturmaya devam edeceklerini kaydetti.