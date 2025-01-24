Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasına ilişkin açıklama: Acıyı yaşatanlar hesap verecek

"Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar, mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve üç belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır. Hepimizi sarsan, hepimizi derinden yaralayan böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı halen tazeyken, birileriyle laf dalaşına girmek her şeyden önce kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır. Buna göre, bu olaylarla ilgili olarak buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine, 3 gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize yaşatmasın"