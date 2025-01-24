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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da: Kalıcı deprem konutları sahiplerine teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da: Kalıcı deprem konutları sahiplerine teslim edildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:4024/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da '201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "2024 yılı sonu itibariyle konutların yüzde 45'i tamamlandı. 2025 sonunda 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Malatya’da "201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni"nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'i,ni tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir. Bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün 11 ilde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle inşa ve ihya çalışmalarımız sürüyor. Toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerine hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik.


Hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutlarının tamamının inşaatına başladık.



Böylece 11 ilimizde 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. Malatya'da 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. 11 ilde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz.


Toplam uzunluğu 53,5 km olan Malatya Çevre Yolunun çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Projemizin ikinci kısmını bugün hizmete açıyoruz.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Malatya
#konut

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