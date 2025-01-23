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Aracından inenin ehliyetine el konulacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Aracından inenin ehliyetine el konulacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

15:4423/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trafik cezalarına yeni düzenleme geliyor.
Trafik cezalarına yeni düzenleme geliyor.

Trafikte saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetine el konulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada trafiği tehlikeye atanlara yönelik önlemlerin artırılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan, trafikteki kavgaların önünü kesmek amacıyla caydırıcı önlemlerin alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Caydırıcı önlemler geliyor

Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan,
"Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz.
Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız.
"
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan, düğün ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesine dönük cezaların da önemli ölçüde artacağını açıkladı.


#Trafik
#Ehliyet
#Kavga
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı

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