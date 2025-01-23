Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarına kimse parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sözlerimin hemen başında Bolu Kartalkaya'daki yangında vefat eden 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden 10 kardeşimize de rabbimden şifa diliyorum.

Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü yargı reformunun adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Bizler adaleti devletin temeli gören geleneğin mirasçılarıyız.

"Adaleti devletin temeli olarak gören bir geleneğin emanetçileriyiz"

Bizler adaleti devletin temeli olarak gören bir geleneğin emanetçileriyiz. Adalet hem milli hem de manevi yapımızda diğer her türlü hasretin onun etrafında şekillendiği bir mihver hükmünde olmuştur. Toplum yaşantımız, kişisel hayatımız gibi devlet tasavvurumuzda asırlar boyunca adalet mihengine vuran faaliyetlerle şekillenmiştir.

Adalet hizmetlerinin en üst seviyede vatandaşlarımıza sunulması için yoğun gayret gösteriyoruz. Adalet sistemlerimizin güçlü ve hızlı şekilde işlemesi milletimizin her bir ferdini yakından ilgilendiriyor. Adalet hizmetlerinin etkinliği kadar, adaletin vaktinde tecelli etmesinin de önemini her fırsatta vurguluyoruz. Yargı makamına halel gelmemesi, toplumumuzun inancının sarsılmaması bizim için her konunun önündedir.

Yargının bağımsızlığı ilkesine tarafsızlığı ilkesini de ekleyerek hakim ve savcılarımızın görevine layıkıyla yerine getirmesinin önünü açtık. Adil bir yargı sistemine geçiş sağlanmıştır. Siyasi ve ideolojik kimlikleriyle bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır. Darbecileri alkışlayan yargı yerine darbecilerden millet adına hesap soran yargı pratiğinin yerleşmesinin Türk demokrasisi adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz.

"Hiç kimse hukukun üstünde değildir"

Suç işleyenler, suçta kibirlenenler hukuka kast edenler hesabını vermek zorundadır. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, parmak sallayamaz. Bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız, yargıya tehditler savuramazsınız. Buna biz de izin vermeyiz, yargımız da izin vermez. Herkesin sorumlu ve dürüst bir tutum sergilemeleri gerektiğini buradan tekrar söylüyorum.

Bugün 4. yargı reformu strateji belgesi ile sizlerin huzurundayız. Köklü değişiklikleri hayata geçirdiğimiz stratejiler birbirini tamamlar niteliktedir. Bu belgemiz diğer reform belgelerinin tamamlayıcısıdır. Bu belgemiz ile yargı bağımsızlığını tarafsızlığını güçlendirmeyi, yargılamaların zamanında ve makul sürede tamamlanmasını, öngörülebilir adalet sistemini oluşturmayı, verimliliği artırmayı, güven ve memnuniyeti yükseltmeyi, ceza adaleti sisteminin etkinlik ve caydırıcılığını tahkim etmeyi, dijital dönüşümü hedefliyoruz.

Adalete güvenin tam olarak tesis edilmesi için ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni sistemi devreye alıyoruz. Bu çerçevede dava öncesi alternatif uyuşmazlık çözüm yönteminin kapsamının genişletilmesini öncelikli politika olarak belirledik. Bu yöntemlerin sistem içindeki yerini güçlendiriyor, müzakere kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz.

Belgenin ilk amacı süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır. Toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil anayasa çalışmalarına hız vereceğiz. Hak ve özgürlüklerin daha etkin bir şekilde korunmasını sağlayacağız.

Mahkeme sayıları artırılacak

İfade ve basın özgürlüğü ile kişi hürriyetine ilişkin standartları yükselteceğiz. Makul sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz. Mahkeme sayılarını artıracak, tek hakimle çalışan bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmasını temin edeceğiz.

Avukatlık Kanunu güncellenecek

Önümüzdeki dönemde hakimlerimiz meslek hayatları boyunca hukuk veya ceza hakimi olarak sınıflandırılacak, dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacaktır. Savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılabilmesi için avukatlık kanunu güncellemeyi hedefliyoruz. Stajyer avukatlarımıza stajyer desteği sağlayacağız.

"Duruşmalar 2 aydan daha fazla ertelenemeyecek"

Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan daha fazla ertelenmemesini bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmadan çözülmesini sağlayacağız.

Tebligatların hızlı yapılması için çeşitli tedbir ve uygulamaları hayata geçireceğiz.

Hukuk fakültelerinde girişte aranan başarı sıralamasını kademeli olarak artıracağız. Hakim ve savcı yardımcılığı sürecini yeniden yapılandıracağız. Atama ve nakil mevzuatında yer alan bölge sistemini yeniden ele alacağız. Eğitim alan personel sayısını artıracağız.

Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırılmasını hedefliyoruz. Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konuşması gibi yaptırımlar uygulayacağız.

Nişan düğün asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesine dönük cezaları önemli ölçüde artırıyoruz. Lekelenmeme hakkı kapsamında adli sicil sistemini yeniden yapılandıracak, silinme sürelerini kısaltacağız. Çocuklar lehine farklı düzenlemelere gideceğiz. Çocuklar için onarıcı adalet sistemini devreye alacağız. İş yurtları üretim miktarını yükselteceğiz.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz

2025'i aile yılı ilan etmiştik. Yıl boyu önemli çalışmalar yapacağımızı ilan etmiştik. Aile hukukunda uygulama kaynaklı sorunlara yönelik birçok tedbiri hayata geçireceğiz. Aile mahkemelerinin kurulu ve yargılama usulünden, boşanma ve nafaka usulüne kadar yeni reformlar yapmayı planlıyoruz.

Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz.