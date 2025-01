Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarına kimse parmak sallayamaz

Bizler adaleti devletin temeli olarak gören bir geleneğin emanetçileriyiz. Adalet hem milli hem de manevi yapımızda diğer her türlü hasretin onun etrafında şekillendiği bir mihver hükmünde olmuştur. Toplum yaşantımız, kişisel hayatımız gibi devlet tasavvurumuzda asırlar boyunca adalet mihengine vuran faaliyetlerle şekillenmiştir.

Adalet hizmetlerinin en üst seviyede vatandaşlarımıza sunulması için yoğun gayret gösteriyoruz. Adalet sistemlerimizin güçlü ve hızlı şekilde işlemesi milletimizin her bir ferdini yakından ilgilendiriyor. Adalet hizmetlerinin etkinliği kadar, adaletin vaktinde tecelli etmesinin de önemini her fırsatta vurguluyoruz. Yargı makamına halel gelmemesi, toplumumuzun inancının sarsılmaması bizim için her konunun önündedir.