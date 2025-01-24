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Yangın faciasında iki gözaltı daha: Gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Yangın faciasında iki gözaltı daha: Gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
15:0024/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bolu'daki otel faciasında yeni gözaltı
Bolu'daki otel faciasında yeni gözaltı

Bolu'daki otel faciasıyla ilgili iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 14'e yükselirken 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

9 kişi adliyeye sevk edilecek

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.




#Bolu
#otel faciası
#gözaltı

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