Bolu'daki yangında yürek yakan detay: Ölenlerin çoğu çocuk

Türkiye, Bolu'nun Kartalkaya bölgesinden gelen üzücü bir haberle derin bir şok yaşadı.

Ancak gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle, 78 kişi can verdi. 238 kişinin konakladığı otelde hayatını kaybeden 78 kişinin arasında ise çocuklar da bulunuyor.

Ölenlerin 36’sının ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar olduğu öğrenildi.

Ayrıca yangınlarda en az 30 ailenin etkilendiği belirtildi. 18 yaşında ve altındaki en az 36 çocuk faciada ölenler arasında yer aldı.