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Bolu'daki yangında yürek yakan detay: Ölenlerin çoğu çocuk

Bolu'daki yangında yürek yakan detay: Ölenlerin çoğu çocuk

09:2924/01/2025, Cuma
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Kartalkaya'daki yangında 78 kişi can vermişti
Kartalkaya'daki yangında 78 kişi can vermişti

Bolu’da yaşanan yangın faciasında, hayatını kaybedenlerin 36’sının ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar olduğu tespit edildi.

Türkiye, Bolu'nun Kartalkaya bölgesinden gelen üzücü bir haberle derin bir şok yaşadı.


Yarıyıl tatilini değerlendiren birçok aile, Bolu'daki Grand Kartal Otel'e tatil yapmaya gitmişti.


Ancak gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle, 78 kişi can verdi. 238 kişinin konakladığı otelde hayatını kaybeden 78 kişinin arasında ise çocuklar da bulunuyor.



Ölenlerin yüzde 36'si çocuk


Ölenlerin 36’sının ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar olduğu öğrenildi.


Ayrıca yangınlarda en az 30 ailenin etkilendiği belirtildi. 18 yaşında ve altındaki en az 36 çocuk faciada ölenler arasında yer aldı.





#Bolu
#Kartalkaya
#yangın

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