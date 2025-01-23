Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Tunç: Yangında ihmali olanlar hesap verecek

Bakan Tunç: Yangında ihmali olanlar hesap verecek

14:4523/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Tunç 'Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu
Bakan Tunç 'Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

'Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki yangın faciasına dair "Yangında ihmali olan hesap verecek. Soruşturma tüm yönüyle sürüyor" dedi.

Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde
"Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"
nda konuştu.

Bakan Tunç 78 vatandaşın hayatını kaybettiği Bolu'daki yangın faciasına dair
"Yangında ihmali olan hesap verecek. Soruşturma tüm yönüyle sürüyor"
açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle;

İhmali olanlar yargı önünde hesap verecek.


Son operasyonlar üzerinden yargı mensupları hedef alınıyor. Yargı organlarının bağımsızlığını koruma kararlığından hiç kimse rahatsız olmamalıdır.


#Yılmaz Tunç
#yangın
#bolu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İUP MAAŞI OCAK ÖDEME TAKVİMİ: 23 OCAK İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2025?