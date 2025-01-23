Bakan Tunç: Yangında ihmali olanlar hesap verecek

Bakan Tunç 'Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu
'Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki yangın faciasına dair "Yangında ihmali olan hesap verecek. Soruşturma tüm yönüyle sürüyor" dedi.
Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde
"Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"
nda konuştu.
Bakan Tunç 78 vatandaşın hayatını kaybettiği Bolu'daki yangın faciasına dair
"Yangında ihmali olan hesap verecek. Soruşturma tüm yönüyle sürüyor"
açıklamasında bulundu.
Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle;
İhmali olanlar yargı önünde hesap verecek.
Son operasyonlar üzerinden yargı mensupları hedef alınıyor. Yargı organlarının bağımsızlığını koruma kararlığından hiç kimse rahatsız olmamalıdır.
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