Eski çalışan 78 can alan ihmalleri anlattı: Yangın merdivenleri kayak odasına çıkıyor
11:5024/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
IHA
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Eski otel çalışanı Grand Kartal'daki ihmalleri sıraladı.
Kartalkaya’da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’de 10 yıl çalışan Erkut Malaycı şok eden açıklamalarda bulundu. Yangın merdiveninin kayak odasına açıldığını söyleyen eski çalışan, yağmurlama sisteminin olmadığını ve duman dedektörlerinin çalışmadığını belirtti.
Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde 10 yıl çalışan Erkut Malaycı, ihmalleri tek tek açıkladı. Otel çalışanlarının yangın merdivenlerinin yanında küçük lojmanlarda kaldığı açıklayan Malaycı,
“Otelin çevresinde atlama yerleri yoktu. Yangın merdivenlerini bulamadıkları için camdan çarşaf sarkıttılar. Elektrikler olmadığı için göz gözü görmedi. Birde şöyle bir durum var. Yangın merdivenin olduğu yer sadece betonarme değil. Yangın merdivenlerinin olduğu yerde personel lojmanları var. 11. kattan 1. kata kadar yangın merdiveni vardı. Ama çıkışı otelin çıkışı değildi. Kayak odasına çıkıyordu. Her katta yangın merdivenlerinin olduğu bölgede tek kişinin kalabileceği küçük odalar vardı. Aşçı başı, resepsiyonist gibi kişiler bu odalarda kalıyorlardı.”
ifadelerini kullandı
Yangın merdivenleri ölüme gidiyor
Otelde yangın merdivenlerinin olduğunu ama merdivenlerin otelin dışına çıkmadığını belirten Malaycı,
“Otelde yangın merdiveni vardı ama iç kısmındaydı. Tabelalar vardı. Ama elektrikler kesildiği zaman oteldeki yangın merdivenlerini bulamazlardı. Bu yangın merdivenlerini kullansalardı otelin dışına çıkamazlardı. Yangın merdivenlerinin çıkışı kayak odasına gidiyordu. Orası da alev topuydu zaten. Yangın merdivenlerini kullansalardı ölüme giderlerdi.”
dedi.
Sigara içenler vardı ama alarm çalışmadı
Daha önce otelde bir kere yangın alarmının personellerin sigara içmesinden kaynaklı çalıştığını gördüğünü ama daha sonra müşterilerin içmesine rağmen alarmın çalıştığını görmediğini belirten eski otel çalışanı Malaycı,
“Yağmurlama sistemi yok diye biliyorum. Alarm sistemi var ama tuşlu. Bir zaman otelde personeller tütün içtikleri için devreye girdi alarm sistemi. Patron o zaman personelleri azarladı. O zaman devreye girdiğini gördük. Ondan sonra içenler vardı ama hiçbir zaman görmedim alarm sistemini. Müşteriler içiyorlardı ama içemezsin diyemiyorduk.”
dedi.
İki otel iki kardeşin
Otelde 120 kişinin çalıştığını 230 müşterinin olduğunu belirten Malaycı, “Yangın esnasında; gececi aşçılar olur, kahvaltıcı olur, ekmekçisi ve resepsiyonistçi ise 5-6 personel ayakta olabilir. Gündüz aktif çalışan personel sayısı ise 100-120 arasında kişi vardır. Otelde ortalama 350 kişiye yakın kişi vardı. Grand Kartal otelin yanında Kartal Otel var. Bu iki otel birbirinden bağımsız iki otel. Ayrı şirketler. 2 kardeşin oteli ama birbirinden ayrılar. Birbirlerine düşmanlar diyebiliriz.” şeklinde konuştu.
“Bolu belediyesi içerisinde oteli var”
Grand Kartal Otelin, Bolu Belediyesi sınırları içerisinde oteli olduğunu, hatta üçüncü otel inşaatınında sürdüğünü dile getiren eski otel çalışanı Erkut Malaycı isimleri vererek “Belki Bolu Belediyesi oraya bakabilir.” dedi.
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