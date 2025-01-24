78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili can yakan dokuz soru

‘Kazanma’ hırsıyla gözü dönmüş işadamının tedbirsizliğinden başlayarak, görevinin gereğini yapmayan sorumluların ihmaller zinciri sonucu yanan Grand Kartal Otel, 78 cana mezar oldu. İnceleme ve soruşturma hemen başlatıldı. Derinleştikçe fotoğraf ortaya çıkacak. Ancak katliam düzeyinde can kaybına yol açan süreçte daha şimdiden cevap bekleyen sorular var.
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili ihmaller gün yüzüne çıkarken, kamuoyu olayla ilgili pek çok sorunun da yanıt bulmasını istiyor. Yangının ilk başladığı saatlerde sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atan Bolu Belediyesi’nin ihmaller zincirinin başını çektiği görülürken, ortaya çıkan belgeler de yeni sorulara neden oldu. Belediyeden yangın için uygunluk raporu alamayan ve bunun üzerine başvuruyu geri çekerek aynı gün Mudurnu Enerji A.Ş. adına 70 m2'lik restoran alanı için yangın yeterlilik başvurusu yapan otel işletmesinin bu ihmal ve yolsuzluğu nasıl gerçekleştirdiği merak konusu. Bu süreçte adı geçen FQC Global Sertifikasyon ile Mudurnu Enerji isimli şirketleri defalarca aramamıza rağmen, yanıt alamadık. Mudurnu Enerji’nin ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, başkan vekili Vusal Kazımlı, Zehra Polat ise şirket sahiplerinden biri olarak yer alıyor. Kamuoyu, ortaya çıkan tabloda şu soruların yanıtını arıyor:
- 12 Aralık 2024 tarihinde Grand Kartal Otel yetkilisi Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden neden yangın güvenliği uygunluk raporu istedi?
- İtfaiye Müdürlüğü 4 gün sonra bu talebe karşı yaptığı incelemeler sonucu, eksikliklerin olduğu belirtilen raporu Cemal Özer’e iletti. İtfaiyenin belirttiği eksiklikleri gidermek yerine otel sorumlusu Kadir Özdemir 24 Aralık 2024 tarihinde uygunluk raporu talebinden niye vazgeçti?
- Belediye 1 gün sonra 25 Aralık 2024’te otelin bu talebini niye kabul etti? Durumu niçin bakanlığa ihbar etmedi?
- Vazgeçme talebi dilekçesinin verildiği 24 Aralık 2024’te Mudurnu Enerji A.Ş. tarafından aynı gün İtfaiye Başkanlığı’na 70 m2 alan için başvuruda bulunulması tesadüf mü? 2 Ocak’ta yangın yeterliliği verilen 70 metrekarelik restoran, otelin tam olarak neresinde yer alıyor?
- Bu başvurudan 9 gün sonra 2 Ocak 2025’te yangına uygunluk raporu yerinde denetim yapılarak mı verildi?
- 16 Aralık’ta otelin tamamıyla ilgili “yangın güvenliğine uygunsuz” raporu veren belediye, otelin içindeki bir bölüm için “yangın güvenliğine uygundur” raporu verirken neyi ölçü aldı?
- Gerek 16 Aralık’taki "uygunsuzluk", gerekse 2 Ocak’taki "uygundur" raporunda incelemeleri yapan uzmanlar kimdi? Bu uzmanlar raporlarını silsile halinde mi üst yönetime sundular?
- CHP’ye yakın medyada yer alan, otel yöneticisinin imzasını taşıyan dilekçede 3224 m2 ifadesinin üstü çizilerek altına 70 m2 yazılması, belgede sahtecilik midir? Yoksa aynı tarih ve aynı sayılı dilekçeyle iki farklı talepte mi bulunulmuştur?
- Otelin yangın sisteminde eksikliklerin olduğunu bilen iki kişi vardı. Bunlardan biri Grand Kartal Otel yetkilisi Kadir Özdemir, diğeri ise itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener. Bu aksaklığı bilmelerine rağmen, sömestr nedeniyle doluluk oranı yüzde 90’lara ulaşan otelde niye önlem almadılar?