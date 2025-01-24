78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili can yakan dokuz soru

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili ihmaller gün yüzüne çıkarken, kamuoyu olayla ilgili pek çok sorunun da yanıt bulmasını istiyor. Yangının ilk başladığı saatlerde sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atan Bolu Belediyesi’nin ihmaller zincirinin başını çektiği görülürken, ortaya çıkan belgeler de yeni sorulara neden oldu. Belediyeden yangın için uygunluk raporu alamayan ve bunun üzerine başvuruyu geri çekerek aynı gün Mudurnu Enerji A.Ş. adına 70 m2'lik restoran alanı için yangın yeterlilik başvurusu yapan otel işletmesinin bu ihmal ve yolsuzluğu nasıl gerçekleştirdiği merak konusu. Bu süreçte adı geçen FQC Global Sertifikasyon ile Mudurnu Enerji isimli şirketleri defalarca aramamıza rağmen, yanıt alamadık. Mudurnu Enerji’nin ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, başkan vekili Vusal Kazımlı, Zehra Polat ise şirket sahiplerinden biri olarak yer alıyor. Kamuoyu, ortaya çıkan tabloda şu soruların yanıtını arıyor: