Bolu'da otel faciası: İşte yetki tartışmasını sonlandıran o mevzuat

Kartalkaya otel yangınında yetki tartışması
Bolu'da 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel faciasının ardından, otel ve işletmelerde yangın denetimlerine ait sorumluluğun hangi kurumlarda olduğu tartışması sürerken, konuyla açıklık getirecek ve tartışmaları sonlandıracak mevzuat ortaya çıktı. Mevzuata göre; büyükşehir statüsünde olmayan şehirlerde, Bolu’daki otel gibi mücavir alanda olsa bile, belediye itfaiyesinden gelen yangın raporuna göre İl Özel İdareler de işletme izni verebiliyor. Ancak işletme izni alabilmek için şehrin itfaiyesinden gelen olumlu rapor dikkate alınıyor.
Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangının ardından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tesisin belediyenin yetki sınırları dışında yer aldığını, ruhsatlandırma ve denetim yetkisinin bakanlığa ait olduğunu savunmasının ardından
otel ve işletmelerde yangın denetimlerine ait sorumluluğun hangi kurumlara ait olduğu tartışmaları ortaya çıkmıştı. Peki mevzuatta ne diyor? Sorumlu kim?
Otel yangınında yetki tartışması: 'Sınırlarımız dışında' demişlerdi
Otel yangınında yetki tartışması: 'Sınırlarımız dışında' demişlerdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelle ilgili olarak Bolu Belediyesi'nin düzenlediği itfaiye raporlarının "olumlu" olduğunu söylemiş,
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise tesisin belediyenin yetki sınırları dışında yer aldığını ve itfaiyenin, 2007'den beri herhangi bir olumlu rapor düzenlemediğini iddia etmişti.
Bolu Belediyesi oteli yangından 19 gün önce denetlemiş
Bolu Belediyesi oteli yangından 19 gün önce denetlemiş
Bolu Belediyesi'nin yanan oteldeki restoran için "yangın yönetmeliğine uygun" raporu verdiği ortaya çıktı.
Yangın bölgesinin ve yanan tesisin kendi sorumluluk alanı içinde olmadığını savunan Bolu Belediye Başkanı
Tanju Özcan, yangından sonra kameraların karşısına geçip otelin belediyenin sorumluluk alanında olmadığını, tüm yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu söylemişti.
Ancak Özcan’ın “belediyenin sorumluluk alanında olmadığını” savunduğu yanan otele
Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce ekip gönderdiği tespit edildi. Belgede Özcan’ın itfaiyeden sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirdiği dayısının oğlu Sedat Gülener’in imzası var.
Yetki tartışmasını sonlandıran mevzuat
Yetki tartışmasını sonlandıran mevzuat
Mevzuata göre, bir işletmeye ruhsat verilmesi, yetki sınırlarına göre, Belediyeler, İl Özel İdareler ya da Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğuna ait olabiliyor.
Ancak işletme izni alabilmek için şehrin itfaiyesinden gelen olumlu rapor dikkate alınıyor. Şehrin itfaiyesi olumlu rapor vermediği taktirde asla izin verilmiyor.
Şehrin itfaiyesi olumlu rapor vermezse hiçbir şekilde ruhsat verilemez
Şehrin itfaiyesi olumlu rapor vermezse hiçbir şekilde ruhsat verilemez
- Bakanlığın internet sitesinde, Grand Kartal Otel'in bakanlık tarafından verilen Turizm İşletme Belgesi sahibi olduğu görülüyor. Ancak ruhsat verme yetkisi olan kurumlar, itfaiye ve belediyeden gelen raporlara göre yetki belgesi verdiği için, belediye ve itfaiye de birincil sorumluluk taşıyor.
Otel ve pansiyon izni için gerekli belgeler neler?
*Başvuru beyan formu doldurulacak
*Vergi levhası fotokopisi
*Esnaf ve Sanatkârlar odasından sicil tasdiknamesi, Mesleki Faaliyet Belgesi
*Tapu örneği, kiralıksa kira sözleşmesi ve kat mülkiyeti izni, yapı kullanma izni
*İtfaiye Müdürlüğünden alınacak İtfaiye raporu ve yangın söndürücü
*Kimlik fotokopisi
*Patlayıcı ve yanıcı maddelere uzaklık beyanı
*Engellilerin giriş ve çıkışlarını kolaylaştırıcı tedbirler alındığına dair beyan
*Yeri gösterir mesafe krokisi
*Kolluk kuvveti görüşü
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.
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