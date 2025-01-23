Bolu'da otel faciası: İşte yetki tartışmasını sonlandıran o mevzuat

Bakanlığın internet sitesinde, Grand Kartal Otel'in bakanlık tarafından verilen Turizm İşletme Belgesi sahibi olduğu görülüyor. Ancak ruhsat verme yetkisi olan kurumlar, itfaiye ve belediyeden gelen raporlara göre yetki belgesi verdiği için, belediye ve itfaiye de birincil sorumluluk taşıyor.