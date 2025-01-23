Yangında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı: Şehit olduklarına inanıyoruz

Yangın faciasında hayatını kaybedenler dün son yolculuklarına uğurlandı. Uzman Doktor Ahmet Çetiz (44) ile öğretmen eşi Habibe (39), çocukları Vedat (11) ve Esat Çetiz (9) Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük Vedat'ın ikizi Sedat Çetiz’in cesedinin tespiti için yakınlarından DNA örneği alındığı bildirildi. Çetiz ailesinin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Habibe Çetiz'in eniştesi Ural Özdemir, "Çok güzel kardeşlerimizdi. Mutlu bir yuvaları vardı. Şu anda yine cennette hep beraberler. Aileleri, yuvaları bozulmadı. Hep beraber cennetteler. Şehit olduklarını biliyoruz. Ona inanıyoruz" dedi.

LİSE ÖĞRENCİSİ EREN’E VEDA

TED Ankara Koleji’nde okuyan 10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı'nın (15) cenazesi, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Bağcı için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Özel bir lisede 10'uncu sınıf öğrencisi olan Bağcı'nın amatör olarak kayak sporu ile ilgilendiği ve arkadaşları ile birlikte yarıyıl tatilinde kayak yapmak için Bolu'ya gittiği öğrenildi.

ALİ ERBAŞ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında Bolu'nun tanınmış iş insanlarından Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan (45) ve kızı Lalin Doğan’da (17) vardı. Anne kızın cenaze namazı dün Borazanlar Mahallesi’nde bulunan Bilal Habeş-i Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılındı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

BİR ANNE KIZINI NASIL TEŞHİS EDER?

Kartalkaya’daki kabusa Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalandı. Uykularında seslere uyanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi. Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi aldı.Genç kız için cenaze töreni düzenlendi. Erenköy Galip Paşa Camii’de düzenlenen törende aile gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne, "Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler. Bir anne ölüyü nasıl teşhis eder?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

EŞİNİ ARAYIP YARDIM İSTEMİŞ

Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden gazeteci yazar Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora ve oğlu Yüce Ata için Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yangında hayatını kaybeden Seha Müge Turan (46) ve kızı Alya Turan (14), Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Yangın sırasında Müge Turan'ın eşi Tolga Turan'ı arayarak yardım istediği öğrenilirdi.











