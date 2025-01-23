Bakan Tunç açıkladı: Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Tunç, TRT Haber'de çıktığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bolu'da Grand Kartal Otel 'de yaşanan yangın faciasına değinen Tunç, sorumluların kimse yargı önüne çıkarılacağını; görevi, sıfatı ne olursa olsun hesap vereceğini belirterek, " Yangında şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. " dedi.

Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konulduğunu ve incelendiğini de ifade eden Bakan Tunç, AK Parti grubunun TBMM'de araştırma önergesi verdiğini hatırlattı.

Narin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma hakkında da konuşan Bakan Tunç, yargılama sürecinin devam ettiğini belirterek, " İstinaf ve temyiz süreci var. 3 kişi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Komşuya da delil gizlemekten ceza verildi. Bu karar istinafa tabi. Bundan sonraki süreci de kamuoyu takip edecektir. Narin evladımız gibi Rojin kızımız var onun da süreci takip ediliyor. Kadın şiddetinin önlenmesi bakımından bir hassasiyet söz konusu. " ifadelerini kullandı.

Yargıya yönelik tehditler

Yargıya yönelik tehdit konusuna da değinen Bakan Tunç , verilen kararların eleştirilebileceğini ancak kararı verenlere hakaret edilemeyeceğini vurgulayarak, " Yargı kendine yönelik tehditkar sözler söylenirse bunun hukuk devleti içerisinde yaptırımları olur. " dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"21 Ocak'ta Kartalkaya'da yüreğimiz yandı. Büyük bir facia. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak. Adli sürecin ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla ortaya çıkarılacak. Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu. Şuanda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var. AK Parti grubu da TBMM'de araştırma önergesi verdi. Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gereken cezayı da almalı. Burada gerekli tedbirlerin alınması konusunda milletçe hassasiyet göstermesi lazım. Görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir.

Alanında uzman bir bilirkişi heyeti söz konusu. Heyet hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar, itfaiye raporu henüz çıkmadı. Yaralı vatandaşlarımızdan ifade alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa gereken davalar da açılacaktır.

Narin Güran davası

Narin evladımızın hunharca katledilmesi milletçe bizi derinden yaraladı. 21 Ağustos'ta kaybolmuştu, 19 gün boyunca arama yapıldı. Aramalarla birlikte adli soruşturma da açıldı. 260'tan fazla ifade alındı, birçok delil toplandı. Bütün bu deliller ifadeler ışığında gözaltılar oldu. Soruşturması devam eden 8 kişi daha var. 2 ay soruşturma sürdü ve 2 ayda sonuçlandı. Sonuçta bu deliller ışığında karar verdi. Bugün de 950 sayfaya yakın bir gerekçeli karar açıklandı. Süreci hep birlikte takip ettik. Özellikle soruşturma kısmı gizliyken bazı provokasyonlar da oldu. Siyaseten karalamalar oldu. Etkili bir soruşturma ve yargılama süreci gerçekleşmiş oldu. Yargılama süreci devam ediyor. İstinaf ve temyiz süreci var. 3 kişi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Komşuya da delil gizlemekten ceza verildi. Bu karar istinafa tabi. Bundan sonraki süreci de kamuoyu takip edecektir. Narin evladımız gibi Rojin kızımız var onun da süreci takip ediliyor. Kadın şiddetinin önlenmesi bakımından bir hassasiyet söz konusu. Yargı Reformu Strateji Belgemizde de bu konulara yer verdik. Bundan sonra da yasal süreç bakımından ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bugün ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar da paylaşıldı. Kime ne gerekçeyle ceza verildiyse açıklandı. Teknolojinin tüm imkanları Narin soruşturmasında kullanıldı. Bundan sonraki süreçte istinaf sürecinde devam edecek.

"Yargıya yönelik tehditlerin yaptırımları olur"

Yargı kararları eleştirilebilir, eleştirilemez diye bir şey yok. Ama o kararı verenlerle ilgili tehditkar açıklamalar yaparsanız, hakaret ederseniz, yargı mensuplarını karalarsanız bu hukuk devletiyle bağdaşmaz ve suçtur. Maalesef günümüzde bazı soruşturmalarla ilgili bazı siyasilerin savcılarla ilgili kabul edilemeyecek açıklamalarını görüyoruz. Delillere vakıf mısın değilsin. Henüz soruşturma aşamasındadır. Bu hukuk devletinde kabul edilmez, yargıyı etkileme suçunu teşkil eder. Tarafsız ve bağımsız yargı delillerini ortaya koyar, kamuoyuna açıktır. Mahkeme de deliller ışığında karar verir. Yargı süreci çerisinde yargıya yönelik kararları eleştirebilirsiniz ama o kararı verenlerle ilgili hakaret edemezsiniz. Yargı kendine yönelik tehditkar sözler söylenirse bunun hukuk devleti içerisinde yaptırımları olur."







