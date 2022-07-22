Bolu Valisi açıkladı: Sudan zehirlenen kişi sayısı 112'ye yükseldi

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 112’ye ulaştı. Aralarından çocukların da olduğu hastalardan 60’ı taburcu edilirken, 52 hastanın tedavisi Bolu ve çevre illerde devam ediyor.

"Sağlık durumlarında iyileşmeler var"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Salgının başlamasından itibaren İl Özel İdaresi, Sağlık Müdürlüğü ve valiliğin diğer birimleri hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiler. İlk başta suyun kullanılmaması noktasında gerekli uyarılar yapıldı, depoların temizliği yapıldı. Bunun yanında tüm depoları temizleyelim dedik. Kaymakamlarımız, İl Özel İdaresi ve sağlık teşkilatımızla diğer depolarımızı da temizliyoruz. An itibariyle hayati tehlikesi olan hastamız yok. Sabah hastanede çocukları ve büyük hastaları ziyaret ettim. Onların durumlarında iyileşmeler var. İnsanların gülmeye başlaması bizi memnun etti. Diğer hastanede olanlar da kısa sürede tedavi olacaklardır" dedi.

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FOTOĞRAF 15 Kurban Bayramı'nın son gününde çoğunluğu çocuklar olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği de başladı. Durumu ağırlaşan 10 çocuk, Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Toplamda 63 kişi rahatsızlanırken, bunlardan tedavisi tamamlanan 31 kişi taburcu edildi. Şu anda 7'si yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin tedavisi sürüyor. SU DEPOSU İLAÇLANDI, VAKALAR <br>ARTTI<br><br>Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ekip de zehirlenmenin nedenini belirlenmesi için Bolu'ya gelerek inceleme başlattı. Öte yandan zehirlenme vakalarında sayının artmaya devam ettiği öğrenildi. Benzer şikayetlerle hastanelere yeni başvurular oldu. Bu arada köye içme suyunu sağlayan depo ise boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp, kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı. 'SU KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'<br><br>İncelemelerin devam ettiğini belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, \"Sağlık Bakanlığı'ndan da görevliler geldi. Bizim ekiplerimiz ile inceleme yapıyorlar. Nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Sonuçların çıkması, birkaç gün sürer\" dedi. Vali Kılıç, \"Şu anda hastanelerde 32 kişi var, taburcu olanlar da var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel ve su taşkınlarından dolayı suya mikrop karışmış olabilir diye düşünüyoruz. Fakat tam olarak netleşmedi\" diye konuştu. 'DÜN AKŞAM SULAR TEMİZLENDİ'<br><br>Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller, \"Cumartesi günü bayramdan sonra halk arasında karın ağrısı ve ishal görülmüş. Cumartesi günü Sağlık Müdürlüğü yetkilileri muhtarımızla geldi. Sulardan tahlil alındı. Daha çok çocuklarda görülüyor. Büyük insanlarda daha hafif geçtiği ancak kanlı ishal olduğu söylendi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri depodan ve yaylalardan analiz aldılar. Dün akşam sular temizlendi. Dezenfekte edilip, klorlandı. Dünden beri şebekede su yok. Akşam özel idare tarafından su getirildi. Saat 03.00'e kadar halka su dağıtıldı. İnşallah çocuklarımıza bir şey olmaz. Her ailede yok. Nasıl bir şey olduğunu anlamadık\" ifadelerini kullandı. KENDİSİ TABURCU OLDU, OĞLU YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI<br><br>Rahatsızlandıktan sonra taburcu olan İbrahim Arslan da kendi çocuğunun yoğun bakımdan normal servise alındığını anlatarak, \"İlk önce çocukta karın ağrısı, kusma ile başladı. Daha sonra ishale döndü. Kanlı ishal oldu. Birkaç defa acile gittik. En sonunda çocuğu yoğun bakıma aldılar. Buradan Ankara'ya sevk ettirdik. Bağırsaklardan kaynaklanan bir enfeksiyonun böbrekleri iflas ettirdiğini öğrendik. Şu anda çocuk Ankara'da. Yoğun bakımdan dün çıktı. Normal servise alındı. Şu anda da diyalize girip, çıkıyor. Neden kaynaklandığı konusunda henüz bilgi alamadık\" dedi. HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ<br><br>Konuya ilişkin, durumu ciddi hastaların tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nden açıklama geldi.<br><br><br><br><br> Hastane başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, \"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji Servislerinde Bolu’daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir. 3 hasta yoğun bakımda, 3 hasta Çocuk Nefroloji Servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur.\" dedi. Bolu'da zehirlenme vakaları artıyor: 32 kişi tedavi altında Bolu'da zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı artıyor. Bolu'nun Yuva köyünde içme suyundan zehirlendiği düşünülen 63 kişiden 31'i taburcu edildi. 7'si yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Sonuçların çıkması birkaç gün sürer." dedi. Öte yandan, hastaneden ilk açıklama geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Hastaneye nakledilen 6 çocuktan 5'inde diyaliz ihtiyacı oluştuğunu araştırmaların devam ettiğini bildirdi. BiP'te paylaş

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"Kesin sudan kaynaklı"

Zehirlenmelerin sudan kaynaklı olduğunu ancak suyun neden etkilendiğinin belirlenmesi için çalışmalarını devam ettiğini belirten Kılıç, "Bu hastalığa sebebiyet veren bulgularla alakalı da su kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Kesin sudan kaynaklandı. Onların numuneleri de alınıyor ama burada başka bir karışım veya başka bir şeyden su etkilenmiş olabilir mi noktasında araştırmalar devam ediyor. Bununla ilgili olarak köyümüzde sağlık yönünden gerekli tedbirler alındı. Temiz su dağıtımı yapılıyor. Bugün itibariyle kontrollü olarak su vermeyi düşünüyoruz. Tabi onların da tahlilleri yapılacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor. Şuan gidişat iyiye doğru gidiyor. Ama çevre illerde diyalizde çocuklarımız var. İnşallah onlar da diyalizden kurtulurlar" diye konuştu.

Soruşturmalar sürüyor

Adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Vali Kılıç, "İdari ve adli süreç başladı. Onlar adli olarak kendi süreçlerini yapıyor. Biz de kendi araştırmalarımıza başladık. Sonuçlarını da göreceğiz. Tahlillerin sonuçları kısım kısım çıkıyor ama burada net tabloyu görmemiz lazım. Sudaki mikrobun tam olarak neden kaynaklandığını görmemiz gerekiyor. Şu aşamada sebebini söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

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