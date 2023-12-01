Bolu'da trafik ışıklarında feci kaza: Üçü ağır altı yaralı

Kaza, Yeniçağa ilçesi girişinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen Recep A. yönetimindeki 10 F 2757 plakalı otomobile, İstanbul istikametinde seyreden Yasin Emre Y. idaresindeki 34 AG 0756 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu. Kazada Ömer E., Mehmet K., Esaf K., Yasin Emre Y., Recep A. ve Zekai Berat C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ömer E., Mehmet K. ve Esaf K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Ömer E., Mehmet K. ve Esaf K. ve Recep A.’nın uzman çavuş oldukları öğrenildi.