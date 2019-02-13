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POLİTİKA

Bombayı patlat 100 DEAŞ'lıyı bırakalım

İki terör örgütü arasındaki işbirliği bir kez daha deşifre oldu. İçişleri Bakanı Soylu, DEAŞ’ın Türkiye’deki büyük bir kentte bombalı araç patlatma karşılığında 100 örgüt üyesinin salıverilmesi için PKK ile anlaştığını söyledi. Soylu, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda 7 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Kalecik ilçesindeki AK Parti seçim koordinasyon merkezi açılışında terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Operasyonların hız kesmeksizin sürdüğünü söyleyen Soylu, ABD tarafından ‘birbiriyle savaşıyor’ gibi gösterilen DEAŞ ile PKK’nın sahada ortak hareket ettiğine dikkat çekti. “DEAŞ ile PYD/PKK birbirini vuruyorlardı değil mi, bize öyle anlattılar” ifadesini kullanan Soylu, iki örgüt arasındaki işbirliğine ilişkin alınan bir istihbaratı şöyle paylaştı:

TALİMATI PKK VERDİ

  • “Amerika PKK/PYD ile işbirliği yapacak, DEAŞ’ı vuracak. Bombalı aracı Türkiye’ye getiren bir DEAŞ’lı. Neyin karşılığında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye’de bombayı patlatacaklar, güya PYD/PKK’nın elindeki 100 esiri alacaklar. Vilayeti söylemiyorum, büyük bir vilayetimiz. PKK diyor ki, ‘Sen bombayı şuraya getirip, bırakacaksın, zaman ayarlı orada patlayacak.’ Talimatı veren PKK/PYD. Peki bu talimatı yerine getiren kim? DEAŞ. Deyrizor’da petrolü paylaşan kim? PKK, petrolü çıkarıyor, DEAŞ üzerinden PYD petrolü çıkarıyor, DEAŞ üzerinden petrolü başka noktalara taşıyor, parayı paylaşıyor, Amerika’da oradan para kapmaya çalışıyor. Bu yıllardır bu coğrafyanın üzerine oynanan oyundur.”

Kafalarını çıkaramayacaklar

Soylu, geçmişte İsrail’den parasıyla alınan insansız hava araçlarının operasyonlar sürerken bozulduğunu dile getirerek “O günleri unutmadık. Allah’a hamdolsun, artık muhtaç değiliz” diye konuştu. Bakan Soylu, Ankara’nın Akyurt ilçesinde de STK’lar ile bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, “Öyle bir şey icat ettik ki teröristlerin bir adım atması, kafalarını bir daha bir yerden bir yere çıkarabilmesi mümkün değil. Havalar biraz daha düzelsin bak insansız hava araçlarımızla onlara ne numaralar çekeceğiz” dedi.

  • 7 TONLUK BASKIN
  • İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır’da toplamda 7 ton uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi: “İstanbul’daki polislerimiz sabahleyin 2 ton esrar yakaladılar. Biz ona genetiği değiştirilmiş esrar diyoruz, ‘skunk’ diye bir madde. Geçen hafta Türkiye tarihinin en büyük eroin yakalamasını yaptık. Bunu nereden kaçırıyorlardı biliyor musunuz? Öğrenci servislerinin, ambulansların içerisinde.” Kalecik ilçesinin ardından AK Parti’nin Akyurt ilçesindeki seçim koordinasyon merkezini ziyareti sırasında ise Soylu, “Buraya gelmeden önce Diyarbakır Valimizle konuştum. 5 ton esrar yakalamışlar” şeklinde konuştu.

DEAŞ/PKK terörü
GÜNDEM
DEAŞ/PKK terörü
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