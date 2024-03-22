“Çiçeğimi aldım, görüşmeye gittim. ‘Başkanım kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur’ diyorsunuz. ‘Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın’ dedim. Yağmur gibi işe adam alıyorlar. Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar. Aklı sıra Ömer bunlardan korkar, Ömer Allah’tan başka kimseden korkmaz. Bornova Belediyesi’ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için.”