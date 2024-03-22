CHP'li Bornova adayı Ömer Eşki - CHP Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ
31 Mart öncesi İzmir Bornova'da mevcut belediye başkanıyla aday gösterilen isiim arasında ciddi bir kriz ortaya çıktı.
CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki
, mevcut başkan
Mustafa İduğ
’u açıkça hedef alarak usulsüzlük yaptığını dile getirdi.
'Beni zor durumda bırakmak için...'
'Beni zor durumda bırakmak için...'
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bornova Şubesi’nde düzenlenen bir programda
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve önceki dönem İBB Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da bulunduğu toplantıda bir soru üzerine konuşan
CHP'li Bornova adayı
Ömer Eşki
, mevcut CHP'li Bornova Belediye Başkanı
Mustafa İduğ
’u seçildikten sonra kendisini zor durumda bırakmak için kasadaki parayı bilinçli olarak bitirmeye çalışmakla ve belediyeye çokça personel almakla suçladı.
'Görüşmeye gittim 'lütfen kimseyi işe almayın' dedim…'
'Görüşmeye gittim 'lütfen kimseyi işe almayın' dedim…'
Eşki, Mustafa İduğ'la yaptığı görüşmeyi de şöyle anlattı:
- “Çiçeğimi aldım, görüşmeye gittim. ‘Başkanım kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur’ diyorsunuz. ‘Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın’ dedim. Yağmur gibi işe adam alıyorlar. Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar. Aklı sıra Ömer bunlardan korkar, Ömer Allah’tan başka kimseden korkmaz. Bornova Belediyesi’ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için.”
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35 dakika önce