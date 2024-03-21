CHP'de 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifadeye çağrıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'deki deste deste para kuleleri görüntüleri ile ilgili katıldığı Halk TV yayınında yaptığı savunma ile sosyal medyada gündem oldu. Bulut, CHP'deki kayıt dışı para kulelerini, "Aslında şuna bakmak lazım. Parayı ne kadar değersizleştirmişler ona bakmak lazım. Bir yer satın alacaksınız, çuval çuval parayla gidiyorsunuz. Yazık. Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği hal. İnsan ondan utanır. Bir yer satın alacaksınız, 10-15 kişi birden çuvalları yükleniyor. O para saatlerce sayılıyor ve birileri de bunu malzeme yapıyor. Vatandaşlar bunları yemez. O görüntülerin kıymet-i harbiyesi kalmadı." sözleriyle savundu.