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CHP'de 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldı.

13:54 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:06 - 21/03/2024 Perşembe
AA
CHP'de para sayma görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
CHP'de para sayma görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Bu kapsamda, söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak ifadesi alınmıştı.

Şüpheli Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği Kaftancıoğlu'nun "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldığı öğrenilmişti.

CHP'den İmamoğlu'nun para kulelerine akılalmaz savunma: Parayı ne kadar değersizleştirmişler ona bakmak lazım
CHP'den İmamoğlu'nun para kulelerine akılalmaz savunma: Parayı ne kadar değersizleştirmişler ona bakmak lazım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'deki deste deste para kuleleri görüntüleri ile ilgili katıldığı Halk TV yayınında yaptığı savunma ile sosyal medyada gündem oldu. Bulut, CHP'deki kayıt dışı para kulelerini, "Aslında şuna bakmak lazım. Parayı ne kadar değersizleştirmişler ona bakmak lazım. Bir yer satın alacaksınız, çuval çuval parayla gidiyorsunuz. Yazık. Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği hal. İnsan ondan utanır. Bir yer satın alacaksınız, 10-15 kişi birden çuvalları yükleniyor. O para saatlerce sayılıyor ve birileri de bunu malzeme yapıyor. Vatandaşlar bunları yemez. O görüntülerin kıymet-i harbiyesi kalmadı." sözleriyle savundu.

#CHP
#Onur Öksel
#Şişli
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