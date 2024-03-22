İSKİ borçta boğuldu

İBB 2023 yılı Meclis denetim raporuna göre, 2019 yılı sonu itibarıyla dış mali borcu bulunmayan ve sadece 350 milyon 716 bin TL iç mali borcu bulunan İSKİ'nin toplam borcu; 2023 yılı itibariyle 16 milyar 799 milyon 443 bin TL'ye yükseldi. CHP'li İBB'nin görevi devraldığı 2019 tarihinde İstanbulluların metreküpünü 4 TL'ye kullandığı suyun fiyatı, son 5 yılda yüzde 500 oranında artış göstererek 23,72 liraya çıktı. İSKİ tarafından İstanbul'a yeni su kaynağı temini için de herhangi bir yatırım yapılmadı.