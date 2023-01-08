Borsada paniğe oynuyor: Tarihi rekorların ardından yine spekülatörlük yaptı

Borsa İstanbul, 2022 yılını tarihi rekorlarla tamamladı. 2021 yılında 2 milyon 366 bin olan yatırımcı sayısı 1 milyon 427 bin artarak 3 milyon 749 bine yükseldi. 2022’ye 1863 puan seviyesinde başlayan Borsa İstanbul, tarihi rekor yılını 5 bin 476 puanla tamamladı. Borsadaki istikrarlı büyüme hem yatırımcıya hem de şirketlere kazandırdı. Endekse paralel olarak büyüyen şirketler, değerini en az yüzde 196 artırırken, bazı şirketlerin daha da yukarılara çıktı.

41 ŞİRKET HALKA ARZ OLDU

Borsa İstanbul, yatırım-istihdamı büyütmek isteyen ancak bankalardan bir türlü kredi alamayan şirketlere de daha ucuz finansman kapısı oldu. Yılbaşından itibaren imalat sanayiinden teknolojiye, tekstilden enerjiye kadar 41 şirket hisselerini halka arz etti. Şirketler, halka arz yoluyla 20 milyardan fazla kaynak elde etmeyi başardı. Bu sayede elde etikleri geliri yeni yatırımlara kullanarak üretime katkı veren şirketler, ayrıca istihdamlarını artırdı, borçlarını azalttı ve daha fazla ihracata imza attı. Yatırımcılar ise yüzde 800’lere varan kazançlar elde etti.

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DÖVİZDEKİ BASKI AZALDI

Halkla arzlarla İstanbul’a giriş yapan yatırımcılar, döviz kuru üzerindeki baskıyı da azalttı. Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile kurdaki oynaklık azalınca dolar pozisyonlarını terk eden yatırımcılar, rotayı borsaya çevirdi. Bankalardaki döviz hesaplarındaki çözülme kurdaki istikrara büyük katkı sağladı. Ayrıca zaman zaman yüzde 70’lere varan yabancı yatırımcı ağırlığı da dengelendiği için Borsa İstanbul dış manipülasyonlara karşı daha da direnç kazandı.

KILIÇDAROĞLU SAHNEDE

Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üretimden istihdama, finansmandan ihracata kadar birçok başlıkta reel ekonomiye katkı sunan Borsa İstanbul’u hedefine koydu. 18 Kasım’da sosyal medya hesabından yatırımcılara “Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar” ifadeleri kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu amacına ulaşamadı, bu spekülatif çağrının ardından borsa yatırımcısına yüzde 25’ten fazla kazanç sağladı.

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KAR SATIŞINI FIRSAT BİLDİ

Kılıçdaroğlu, bu hafta üretimden istihdama, enflasyondan ihracata kadar bir dizi konuda gelen pozitif haberlerle tarihi rekorlar kıran Borsa İstanbul’u bir kez daha hedef aldı. Tarihi rekorun ardından borsanın doğası yaşanan kar satışlarını fırsat bilen Kılıçdaroğlu yine sosyal medyasından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, 5 Ocak’ta “Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim” ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı da karşılık görmedi. Borsa İstanbul haftası yine değer kazanarak kapattı.

Git başka yerde siyaset yap

Kılıçdaroğlu’nun spekülatif çıkışına yatırımcılardan sert tepki geldi. Vatandaşlar sosyal medyadan şu ifadelerle tepki gösterdi:

- Sayın Kılıçdaroğlu anlamadığınız işler üzerine siyasi malzeme çıkarmak uğruna yorum yapmayın. Yarın iktidar olursanız iktidarınızı vergilerle donatacak şirketlere yatırım yapıyoruz. Gidin siyasi kavganızı başka yerde yapın!

- Bay Kemal ekonomi tecrüben ne yazık ki çok az, çünkü senin söylediğin günden şimdiye kadar borsadaki şirketlerin yüzde 90’ı 2’ye katladı. Bugün bu düşüş normal, tabii ki ara ara düzeltmeler olur hiçbir şey sonsuza dek yükselmez. Bence kendini biraz geliştir.”

- Sn. Kılıçdaroğlu yaptığınız uyarıdan sonra BIST %26 yükseldi. Türkiye’nin en değerli şirketlerine yatırım yapıyoruz. Daha şeffaf bir sermaye piyasası hepimizin isteği arzusu evet ama kimse de kimseyi soymuyor.

- Senin uyardığın gün Bist100 4526 puandı. Senden sonra 5704 puanı gördü. Bugün 5116 puandan kapandı. Seni dinleyen her türlü zararda.

GÜNDEM Eski CHP'li Mehmet Sevigen yüklü miktarda döviz alan liderin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı