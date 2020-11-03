Boşandığı kadının boğazını keserek öldürdü: Sizin yapamadığınızı ben yaptım Antalya'da yaşayan Anıl Kahraman eski eşi 2 çocuk annesi Neslihan Yılmaz'ı ormanlık alanda boğazını keserek öldürdü. Kahraman, olay sonrası eski eşinin ağabeyi İsmet Yılmaz'ın evine gidip, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyen, gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 14:45 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 17:06 DHA