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'Bozdoğan-44' operasyonu: 1'i turuncu 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen “Bozdoğan-44" operasyonunda; 1'i turuncu, 2'si gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.

07:52 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 09:32 - 21/06/2024 Cuma
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beytüşşebap kırsalında “Bozdoğan-44” operasyonu gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen turuncu kategoride yer alan Brüsk kod adlı Basri Cin, gri kategoride yer alan Rüstem kod adlı Sefer Temel ve yine aynı kategoride Kamuran Gever kod adlı Yılmaz Sala ile Dilsöz Rojhilat kod adlı teröristlerin; 1 güvenlik görevlisi ile 2 sivil vatandaşın şehit edildiği, 3 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları tespit edildi.



#Şırnak
#Operasyon
#Terörist
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