Gündem Bozkurtta yerle bir olan Ölçer Apartmanının müteahhidi tutuklandı
KASTAMONU

Bozkurt'ta yerle bir olan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Bozkurtta yerle bir olan Ölçer Apartmanının müteahhidi tutuklandı
Ölçer Apartmanı ve müteahhidi Mehmet Özkan

Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı yıkıldı. Enkazında hala 11 kişiyi arama çalışmaları süren apartmanı 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Selin ardından İstanbul'a gitti

Sel felaketinin ardından ailesiyle ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinin ilk anlarından görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:36
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinin ilk anlarından görüntüler ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda yaşamını yitiren 1 kişi ile 34'e yükseldi. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sel felaketinin ilk anlarının yer aldığı görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sel sularının hızla caddeyi kapladığı anlar yer alıyor.

Tutuklandı

Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesi'nde Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Özkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

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