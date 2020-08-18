Bozok Üniversitesi kenevirden batarya için düğmeye bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirmesinin ardından 19 ilde ekimi serbest hale getirilen ve üretimi artan endüstriyel kenevir, Yozgat’ta üniversite desteğiyle üretilip ekonomiye kazandırılacak. Gıdadan kozmetiğe, tekstilden otomotiv sektörüne kadar çok sayıda alanda kullanılan kenevirin ekimi, Yozgat ve çevresinde de serbest hale getirildi. Türkiye’de kenevirin ekonomiye kazandırılması ve daha fazla katma değer elde edilmesini sağlamak amacıyla “endüstriyel kenevir” alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, merkez ve Boğazlıyan ilçesinde deneme ekimleri yaparak çalışmalara başladı.

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İDEAL ŞARTLAR İÇİN DENEME EKİMİ

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, amaçlarının kenevirin biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması olduğunu, bunun için Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurup 6 araştırma grubu oluşturduklarını ve 100’ün üzerinde akademisyenin bu alanda çalıştığını söyledi. Yerli ve yabancı ürün çeşitleriyle farklı iki bölgede kenevir ekimi yaptıklarını anlatan Karadağ, “Bu ekimlerde kenevirin ideal şartlarını elde etmek ve çiftçilerimizin daha fazla gelire kavuşmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Karadağ, gıda ve yem sektörünün dışında kenevirden özellikle biyokompozit, inşaat yapı malzemesi, asfalt karkısısı için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

BİYOETANOL DE YOLDA

“Özellikle kenevirin biyokütlesinden yararlanılarak biyoetanol üretiliyor. Dünyada biyoetanol üretimi önemli bir sektördür. Benzinli araçlarda yüzde 10 biyoetanol kullanıyor. ABD’de 50 milyar ton, Brezilya’da 40 milyar ton biyoetanol üretiliyor. Ülkemizde ise 150 milyon ton civarında üretiliyor. Yozgat’ta konuşlanması kaydıyla büyük bir biyoetanol üretim merkezi kurmak gibi bir hedefimiz var.”

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‘KENEVİRİ BATARYA İÇİN KULLANACAĞIZ’

Karadağ, kenevirden yararlanarak yapılacak çalışmalardan birinin de yeni nesil batarya üretimi olduğunu dile getirerek, “Süper kapasitör (yeni nesil batarya) yapımında keneviri kullanacağız. Dünyada özellikle elektrikli araçla ilgili yatırım yapan büyük firmalar bu alana önemli bütçe ayırıyor. Neden yerli otomobilimizin bataryasını Yozgat Bozok Üniversitesi üretmesin? Bu konuda iddialıyız. Yine kenevir esaslı aktif karbon üreterek mevcut bataryalardan çok daha uzun ömürlü yani şarj süresinin uzun olduğu yeni nesil bir batarya üretmek gibi hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

16 TÜR KENEVİR ARAŞTIRILIYOR

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz da üniversite olarak Türkiye’nin yerli kenevir çeşidi olan Narlısaray’a ilave yaklaşık 16 çeşit kenevir üzerinde araştırma yaptıklarını belirtti. Kimya, ilaç, inşaat, enerji gibi alanlarda kullanılması için ham madde ürettiklerini belirten Yılmaz, “Kenevirin kökünden çiçeğine kadar her kısmından binlerce farklı ürünü üretecek Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Yatırımcılara da her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.