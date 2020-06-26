Korkulan oldu! Kene can aldı ​

Yozgat'ta kene ısırması sonucu KKKA hastalığına yakalanan ismi öğrenilemeyen çiftçi, Erciyes Üniversitesi'nde tedaviye alındı. Ancak, yapılan tüm müdahaleye rağmen 27 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.



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Uzmanlar uyardı

Erciyesi Üniversite (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, KKKA hastalığında vaka sayısında artış yaşandığını söyledi. Yıldız, "Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören KKKA hasta sayımız 11'den 13'e yükseldi. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 oldu. Vakaların çoğu farklı illerden geliyor. Vatandaşlar yeşil ve sulak alanlara gittiğinde keneye karşı dikkatli olsun. Vücutlarına kene yapıştığında kesinlikle kendi başlarına müdahale etmesinler. Hastaneye başvursunlar" dedi.

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