Brüksel'de kritik toplantı: Terörizmle mücadelede atılan adımlar konuşulacak

Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları ile istihbarat başkanları Brüksel'de bugün kritik bir toplantıda bir araya geliyor. Gözler İsveç'in Türkiye'nin beklediği adımları atıp atmayacağına çevrildi. Macaristan ise süreçte Ankara ile birlikte hareket edeceğini duyurdu.