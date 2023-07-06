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Brüksel'de kritik toplantı: Terörizmle mücadelede atılan adımlar konuşulacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı yapılacak. 'Daimi Ortak Mekanizma'nın 5'inci toplantısında, Finlandiya ile İsveç'in terörizmle mücadelede attıkları adımlar gözden geçirilecek.

11:06 . 6/07/2023 Perşembe
DHA
'Daimi Ortak Mekanizma'nın 5'inci toplantısı bugün yapılacak.

'Daimi Ortak Mekanizma'nın 5'inci toplantısı bugün yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO Madrid Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022'de imzalanan 'Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 5'inci toplantısının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde Finlandiya ve İsveç’ten heyetlerin de katılımlarıyla bugün Brüksel'de yapılacağı belirtildi.


Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraber MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın yer aldığı kaydedilerek, "Toplantıda, 14 Haziran 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede, Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında 'Üçlü Muhtıra' temelinde attıkları adımlar gözden geçirilecektir" denildi.







#Dışişleri Bakanlığı
#Brüksel
#Hakan Fidan
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