Gündem Brükselde mini AB zirvesi Erdoğan günübirlik Belçikaya gidiyor
POLİTİKA

Brüksel'de mini AB zirvesi: Erdoğan günübirlik Belçika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mart Pazartesi günü Brüksel'e gidecek. Erdoğan bugün de Moskava Zirvesi ardından bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart Pazartesi günü Belçika'ya gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 09 Mart 2020 Pazartesi tarihinde Belçika'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Yunanistan tarafından botları patlatılan 97 sığınmacı kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan tarafından botları patlatılan 97 sığınmacı kurtarıldı

Merkel ve Andrej Plenkovic görüşmesi


Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İdlib ile ilgili Moskakava'da varılan anlaşma ve göçmenlerin durumu ele alındı.

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

​Sarı lacivertliler ligde 6 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
Meydana gelin!

Meydana gelin!

​Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki.
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Nefes alamayan bebekler, annelerin çığlıkları...
İtalya'da <br>korkutan rakam

İtalya'da
korkutan rakam

​Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseliyor.
Bal gibi gol <br>güme gitti

Bal gibi gol
güme gitti

​Eski FIFA hakemi Trabzonspor'un iptal edilen golünü yorumladı.
Gençlerden <br>yoğun ilgi

Gençlerden
yoğun ilgi

Kitap fuarlarından çekilen Ketebe'den Ankara'da dev buluşma.
400 bin uçak <br>64 milyon yolcu

400 bin uçak
64 milyon yolcu

Havalimanına karşı çıkanları kahredecek haber!
Karantina altındaki otel çöktü

Karantina altındaki otel çöktü

En az 70 koronavirüs hastası enkaz altında, Çin alarmda.
O an...

O an...

​Yunanistan insanlık suçu işliyor.
Trabzonspor<br>Antep'te yara aldı

Trabzonspor
Antep'te yara aldı

Bordo-mavililer deplasmandan 1 puanla döndü.
Mahkemenin seyri değişebilir

Mahkemenin seyri değişebilir

​Tüm zamanların en detaylı soruşturmasında önemli detaylar çıktı.
CHP ve HDP <br>PYD ile masaya oturdu

CHP ve HDP
PYD ile masaya oturdu

​Devlet sırlarının konuşulduğu kapalı oturumdan üç gün sonra...
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

​Ambulansla çarpışan araç arkası havada asılı kaldı.
Yunan askerine şok

Yunan askerine şok

​Türkiye'nin hamlesinden sonra geri çekildiler.
Bakan ne dediyse ikna edemedi

Bakan ne dediyse ikna edemedi

​Şehit babası: "Ayakkabılarım çamurlu araba perişan olur..."
'Arabalar kanatlanmış'

'Arabalar kanatlanmış'

İkinci el otomobilde fiyatlar durmuyor.
Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.