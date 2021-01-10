Gündem Bu acıya yürek dayanmaz Üç kardeş bir ay içinde koronaya yenik düştü
SAMSUN

Bu acıya yürek dayanmaz: Üç kardeş bir ay içinde koronaya yenik düştü

Samsun’da doktor, öğretmen ve esnaf olan 3 kardeş 1 ay içinde korona virüsten hayatlarını kaybetti. Kardeşlerin dayılarının da 20 gün önce korana virüsten hayatını kaybettiği, halalarının ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Üç kardeş bir ay içinde koronaya yenik düştü.
Üç kardeş bir ay içinde koronaya yenik düştü.

Samsun’da doktor, öğretmen ve esnaf olan 3 kardeş 1 ay içinde korona virüsten hayatlarını kaybetti. Kardeşlerin dayılarının da 20 gün önce korana virüsten hayatını kaybettiği, halalarının ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan 2 çocuk babası Opr. Dr. Necati Emirhan’ın 36 yaşında korona virüse yenik düşerek önceki gün toprağa verilmesinin ardından bugün de öğretmen olan 33 yaşındaki 2 çocuk babası kardeşi Selman Emirhan korona virüsten hayatını kaybedip toprağa verildi.

ÖNCEKİ GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Selman Emirhan’ın İstanbul Sultangazi Mevlana İlkokulu’nda görev yaparken tayinin eylül ayında Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Kıranalan İlkokulu’na çıktığı ve burada göreve başladığı öğrenildi. Emirhan öğretmenin Çarşamba ilçesinde esnaf olan 3 çocuk babası ağabeyi Kenan Emirhan’ın (40) ise 5 Aralık’ta, doktor olan diğer ağabeyi Necati Emirhan’ın da önceki gün toprağa verildiği belirtildi.

BİR AY İÇİNDE OLDU

Bir ay içinde korona virüse yenik düşen Emirhan kardeşlerin dayıları Teyfik Akbaş’ın 20 gün önce karona virüsten hayatını kaybettiği, halaları Mesure Akbaş’ın da Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu öğrenildi.
Babasının da genç yaşta hayatını kaybettiği belirtilen Selman Emirhan, bugün Çarşamba ilçesinin Gülyalı Mahallesi Sarımsak Camii’nde saat 11.00’de kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerinin yanında toprağa verildi.


Gülyalı Mahallesi Muhtarı Yusuf Düzgün, 3 kardeşin de bir ay içinde korona virüsten hayatlarını kaybettiğini belirterek, "Bu acının tarifi yok ve bu acıya yürek dayanmaz" dedi.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti
Abone Ol Google News
Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

​Her birine ayrı ayrı ceza yazıldı.
Trump intikam peşinde

Trump intikam peşinde

​Görevdeki son günlerinde onlarla uğraşacak!
CHP ve İYİ Partiden Saadetsiz ittifak açıklaması

Bu kez Almanya'da

Bu kez Almanya'da

​LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı.
Yönünü Türkiye'ye çevirdi

Yönünü Türkiye'ye çevirdi

Arnavutluk Başbakanı'nın Türkiye ziyareti Yunanistan'ı rahatsız etti.

Havada 4 bin 202 saat mesai

Havada 4 bin 202 saat mesai

Sağlık Bakanlığı'nın 'çelik kanatları'

Teröristlere geçit yok

Teröristlere geçit yok

Son bir ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi.
Zeynep ve Yusuf'tan vazgeçmiyoruz

Zeynep ve Yusuf'tan vazgeçmiyoruz

​Türkiye'nin 2020'de tercih ettiği isimler yine değişmedi.
İnsanlara ait parçalar bulundu

İnsanlara ait parçalar bulundu

​Dün Endonezya'dan kalkan uçak okyanusa düşmüştü.
Misafir <br>ağırlama 5 TL!

Misafir
ağırlama 5 TL!

​Evlerini kafeye çevirdiler.

Türkiye kritik aşamaya geldi

Türkiye kritik aşamaya geldi

​Bakan Varank, 'dünyadan buna talep olabilir' diyerek duyurdu.

'Normalleşme yakın'

'Normalleşme yakın'

Uzmanlar, kısıtlamalara ay sonu veda edebileceğimizi söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.