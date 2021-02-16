​Bu kan ABD'nin eline bulaşmıştır

AK Parti’nin Yenişehir Spor Salonu’nda düzenlenen, Rize 7. Olağan İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, buradan Aksaray-Eskişehir-Konya 7. Olağan il kongrelerine de canlı bağlandı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:
Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe-Kartal 2 Harekatı’nda şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık.
İŞİN GERÇEĞİNİ ANLATACAĞIZ
- Artık operasyonlar yapmak suretiyle esirleri kurtarmak istedik. Gerek Savunma Bakanım, gerek Genelkurmay Başkanım, gerek milli istihbarat, gerek polis, hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı. İlk etapta bütün inlerine gireceğiz, mağaralara gireceğiz demiştik ya, 42 terörist bu esnada gebertildi. şimdi Meclis’te bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım gerek Savunma Bakanım, bütün detaylarını Meclis’te de gündeme getirecekler. İşin gerçeği nedir bunları anlatacağız.
EVLERE ŞENLİK AÇIKLAMA
Tabii Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte Amerika’nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef, bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak’a, binlerce TIR tank getirdiler, binlerce TIR mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler.
ŞİMDİ ARTIK YAĞMA YOK
- Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO’da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO’da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz’in dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği bu operasyonda hamdolsun şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, 51’i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
SAYIN BIDEN SEN DE BUNLARI İYİ TANI
Bu terör örgütünün ilk katliamı değil. Bölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanı aynı şekilde katletti. Dünyaya diyoruz ki; gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden, lütfen sen de bunları iyi tanı, iyi tanı ama bunları tanırken FETÖ’yü unutma, onu da iyi tanı.
KARŞIMIZDAKİ ZİHNİYETİ BİLİYORUZ
- Karşımızda ‘Bir insanın ölümü trajedidir, bir milyon insanın ölümü ise istatistiktir’ diyen bir zihniyet bulunduğunun farkındayız. Refahını ve güvenliğini sömürü, kan, gözyaşı üzerine kurmuş bir dünyaya kendi hassasiyetlerimizi kabul ettirmenin güçlüğü bizi yolumuzdan alıkoymadı ve alıkoymayacak.
Teröristler için hiçbir yer artık güvenli değil
Erdoğan, “Parasını veren herkesin tepe tepe kullandığı bir kiralık katiller sürüsüne dönüşen bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır, terör örgütü PKK’yı sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdik. Irak sınırımız boyunca teröristleri kıskaca alıyoruz. Suriye sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça, darmadağın ettik. Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye’de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir, o dağlara kar yağdı. Bir gece ansızın, her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz. Teröristler, güvendikleri dağlara birer birer kar yağdığını bilmelidir. Yakında terör örgütünün tutunacak hiçbir dalı kalamayacak. Irak’taki bölgesel ve merkezi yönetimle terör örgütünü tamamen bitirme noktasında mutabıkız. Suriye’deki Arap, Kürt, Türkmen ve Türk kardeşlerimizin terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz” dedi.
Bu kan herkesin eline bulaşmıştır
- Her geçen yıl daha da gelişen kabiliyetleri, donanımı, teknolojisi ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç olduğunu belirten Erdoğan, son harekatta bu gerçeği bir kez daha gördüklerini belirtti. Erdoğan, “Ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunlar, biliyorsunuz Üstad’ın lafıyla, alçak değil, bunlar çukur, çukur. Çünkü alçaklık irtifadır, onun için bunlara yakışanı tam oturtmamız lazım” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Bu masumların kanı Irak’ta veya Suriye’de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözüm, kendi ülkelerinde elinde çakı olan herhangi birisini bile potansiyel terör tehdidi olarak görenleredir.” dedi.