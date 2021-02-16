​Bu kan ABD'nin eline bulaşmıştır

AK Parti’nin Yenişehir Spor Salonu’nda düzenlenen, Rize 7. Olağan İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, buradan Aksaray-Eskişehir-Konya 7. Olağan il kongrelerine de canlı bağlandı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe-Kartal 2 Harekatı’nda şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık.

OYNAT 03:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan Gara operasyonunun detaylarını anlattı: Kardeşlerimizi kurtarmak için çok uğraştık Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi, Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongrelerine canlı bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 Harekatında şehit olan 3 askerimiz ile teröristlerce alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz, bir kısmı 5 ay, bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi bu terörist alçakların elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. Artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Adım atıldı ve 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi mecliste bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İŞİN GERÇEĞİNİ ANLATACAĞIZ

Artık operasyonlar yapmak suretiyle esirleri kurtarmak istedik. Gerek Savunma Bakanım, gerek Genelkurmay Başkanım, gerek milli istihbarat, gerek polis, hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı. İlk etapta bütün inlerine gireceğiz, mağaralara gireceğiz demiştik ya, 42 terörist bu esnada gebertildi. şimdi Meclis’te bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım gerek Savunma Bakanım, bütün detaylarını Meclis’te de gündeme getirecekler. İşin gerçeği nedir bunları anlatacağız.

EVLERE ŞENLİK AÇIKLAMA

Tabii Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte Amerika’nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef, bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak’a, binlerce TIR tank getirdiler, binlerce TIR mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler.

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OYNAT 01:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi, Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongrelerine canlı bağlandı. Terör örgütü PKK'ya destek veren ABD'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın yanında değildiniz, hani siz YPG'nin yanında değildiniz, hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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ŞİMDİ ARTIK YAĞMA YOK

Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO’da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO’da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz’in dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği bu operasyonda hamdolsun şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, 51’i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

SAYIN BIDEN SEN DE BUNLARI İYİ TANI

Bu terör örgütünün ilk katliamı değil. Bölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanı aynı şekilde katletti. Dünyaya diyoruz ki; gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden, lütfen sen de bunları iyi tanı, iyi tanı ama bunları tanırken FETÖ’yü unutma, onu da iyi tanı.

OYNAT 01:19 Gara'da şehit edilen Aydın Köse'nin akrabasının feryadı: Biz ağlamayacağız, köpekleri sevindirmeyeceğiz Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi. Kürtçe ağıtların yakıldığı tören sırasında şehidin amcasının oğlu, terör örgütüne tepki göstererek, 'Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ağlamıyoruz, bu bizim düğünümüz. Ben de 3 oğlum da şehit olmaya hazırız. Biz ağlamayacağız, köpekleri sevindirmeyeceğiz' dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit Aydın Köse'nin son yolculuğuna ait görüntüleri paylaştığı mesajında, 'Gara'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Aydın Köse bugün memleketi Kahta'da dualarla uğurlandı. Akrabasının feryadı, içinde biraz insanlık kırıntısı kalmış olan herkesin yüreğinde iz bırakır. Siz hariç. Ama iyi izleyin. Sizi ve örgütünüz PKK'yı sevindirmemek için ağlamıyorlar' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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KARŞIMIZDAKİ ZİHNİYETİ BİLİYORUZ

Karşımızda ‘Bir insanın ölümü trajedidir, bir milyon insanın ölümü ise istatistiktir’ diyen bir zihniyet bulunduğunun farkındayız. Refahını ve güvenliğini sömürü, kan, gözyaşı üzerine kurmuş bir dünyaya kendi hassasiyetlerimizi kabul ettirmenin güçlüğü bizi yolumuzdan alıkoymadı ve alıkoymayacak.

Teröristler için hiçbir yer artık güvenli değil

Erdoğan, “Parasını veren herkesin tepe tepe kullandığı bir kiralık katiller sürüsüne dönüşen bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır, terör örgütü PKK’yı sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdik. Irak sınırımız boyunca teröristleri kıskaca alıyoruz. Suriye sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça, darmadağın ettik. Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye’de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir, o dağlara kar yağdı. Bir gece ansızın, her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz. Teröristler, güvendikleri dağlara birer birer kar yağdığını bilmelidir. Yakında terör örgütünün tutunacak hiçbir dalı kalamayacak. Irak’taki bölgesel ve merkezi yönetimle terör örgütünü tamamen bitirme noktasında mutabıkız. Suriye’deki Arap, Kürt, Türkmen ve Türk kardeşlerimizin terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz” dedi.

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OYNAT 00:41 Gara şehidi uzman çavuşun eşinin feryadı yürekleri dağladı: Bekle dedin bekledim Kahramanmaraş'ta kendi düğününe gelirken terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (32), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Emine Sarı, 'Bekle dedin bekledim' diyerek yürekleri dağladı. BiP'te paylaş

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Bu kan herkesin eline bulaşmıştır