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BURSA KÜLTÜR SANAT

Bu köyün her yerinden tarihi mezar fışkırıyor: Dünyada ilk yoğurt ve mandıranın yapıldığı tarihi bir yer

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde bulunan höyükte Bizanslılardan kalıntılar bulunurken, köyün her yerinden tarihi mezarlar çıkıyor. Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, "Köyümüzde eski mezarlık, Hacı Ömer Dere, Arap Sokağı gibi daha birçok mezarlık var. Barcın köyü aynı zamanda dünyada ilk yoğurt ve mandıranın yapıldığı tarihi bir yer. Höyükte binlerce yıllık kalıntılar var” dedi.

Haber Merkezi İHA
Köyde, Hacı Ömer Dere, Arap Sokağı gibi daha birçok mezarlık yer alıyor.
Köyde, Hacı Ömer Dere, Arap Sokağı gibi daha birçok mezarlık yer alıyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde bulunan höyükte Bizanslılardan kalıntılar bulunurken, köyün her yerinden tarihi mezarlar çıkıyor. Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Köyümüz Osmanlı’dan önce kurulmuş. Bizanslılardan kalma bir köy. Bizanslardan kalma eserler var. Köyde mezarlığımızda yapılan çalışma sırasında Osmanlıca yazılara ve tarihi bulgulara rastlamaktayız. Yetkililer bu mezarlara ve köyümüze el atsınlar. Köyümüzde çok daha iyi yerlerimiz var. Köyümüzde eski mezarlık, Hacı Ömer Dere, Arap Sokağı gibi daha birçok mezarlık var. Barcın köyü aynı zamanda dünyada ilk yoğurt ve mandıranın yapıldığı tarihi bir yer. Höyükte binlerce yıllık kalıntılar var.”

Eski mezarlıklar.

Barcın köyü aynı zamanda dünyada ilk yoğurt ve mandıranın yapıldığı tarihi bir yer.

Osmanlı'dan önce kurulmuş köyde tarih fazlasıyla yer alıyor.

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FOTOĞRAF 12
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