Bu köyün her yerinden tarihi mezar fışkırıyor: Dünyada ilk yoğurt ve mandıranın yapıldığı tarihi bir yer Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde bulunan höyükte Bizanslılardan kalıntılar bulunurken, köyün her yerinden tarihi mezarlar çıkıyor. Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, " Köyümüzde eski mezarlık, Hacı Ömer Dere, Arap Sokağı gibi daha birçok mezarlık var. Barcın köyü aynı zamanda dünyada ilk yoğurt ve mandıranın yapıldığı tarihi bir yer. Höyükte binlerce yıllık kalıntılar var” dedi.

Haber Merkezi 16 Kasım 2019, 10:00 Son Güncelleme: 16 Kasım 2019, 10:00 İHA