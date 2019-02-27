Bu muhalefet terörün piyonu

Cumhurbaşakın Erdoğan, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin terör örgütlerinin elinde piyona dönüştüğünü söyledi. Erdoğan, "İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek, ben buna inanıyorum. İnşallah 31 Mart, Türkiye'de muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır" dedi.

Giresun ve Erzincan'da partisinin mitinglerine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin millete ihanete varan tutumları vardı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Türkiye kendi milli güvenliği için yurt içinde ve dışında hiç kimsenin icazetini aramadan adım atan ve operasyon düzenleyen, ordusu güçlü bir ülkedir. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'de, Kandil'de bu teröristlerin inlerine girdik mi? Giriyor muyuz? İşte bu sabah 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk ve sağ olsun polislerimiz aldılar.

YABANCILARDAN MEDET UMUYORLAR

Devletin başarısından tüm kesimlerin iftihar etmesi, tüm partilerin bu başarılardan gurur duyması, daha fazlası için iktidarı zorlaması gerekir. Dünyanın bir çok ülkesinde muhalefet partileri bunu yapıyor. Çok açık ve net söylüyorum, dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur, teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Dünyanın hiçbir gelişmiş demokrasisinde derdini millete anlatmak yerine yabancılardan medet uman bir muhalefet partisi bulamazsınız. Yurt dışında her uzatılan mikrofona kendi ülkesini kötüleyen bir muhalefet lideri bulamazsınız. Fakat bizde işler maalesef böyle yürümüyor. Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin yaptığı işe, attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eşdeğer görüyorlar.

DARBESEVERLİĞİ HİÇ DEĞİŞMİYOR

Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı, daha yıkıcı daha uzlaşmaz davranıyorlar. Öyle ki hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik. Bütün dostane ikazlarımıza rağmen maalesef CHP'deki bu muhalefet anlayışı bir türlü değişmiyor. Yöneticiler değişse de CHP'nin antidemokratik, darbe sever karakteri hep yerinde kalıyor. Bırakın kendine çekidüzen vermeyi CHP günden güne daha çok savruluyor, muvazeneyi çok daha kaybediyor.

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Giresun ve Erzincan mitinglerinde konuşan Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı: Zillet İttifakı’nın partileri kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün de FETÖ’nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını bilmiyorlar mı?

MİLLET BUNLARI SANDIĞA GÖMECEK

Türkiye gibi güçlü bir ülke bu muhalefeti hak etmiyor. 21. yüzyıl Türkiyesine böyle beceriksiz, darbe sever, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş böyle bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacaktır. 31 Mart, Türkiye'de muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır. Nereye gelirse gelsin, inanın bir koyun verin kaybeder gelir. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek. Ben buna inanıyorum.

31 Mart 2019 yeni Türkiye’nin zafer günüdür

Erdoğan, “Kim 31 Mart’ı sadece mahalli idareler seçimi olarak görüyorsa çok büyük bir yanlışın içindedir. Kim 31 Mart’ı belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarların seçildiği bir gün olarak görüyorsa hata yapıyordur. 31 Mart tüm bunların yanında Türkiye’deki yatırım hizmet düşmanı muhalefet anlayışı ile hesaplaşma günüdür. 31 Mart iktidarda olduğu gibi muhalefette de yeni bir zihniyete yeni bir anlayışa kavuşturma günüdür. 31 Mart inşallah yeni Türkiye’nin zafer günüdür. 31 Mart 2023 hedefleri öncesi son kavşaktır" dedi.

Bizim Kürdistan diye bölgemiz yok

Vatandaşlara alana kurulan dev ekranlarda HDP’li yöneticilerin açıklamalarını izleten Erdoğan, “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Buyurun, ne diyor? ‘Kürdistan’da biz kazanacağız’. Sen lütfen Türkiye’yi terk et, git, güneyde, Irak’ta Kürdistan Bölgesi var, oraya git. Ama Türkiye’de benim böyle bir bölgem yok. Bizim Güneydoğu Anadolu’muz var, bizim Doğu Anadolu bölgemiz var, bizim Karadeniz’imiz var, bizim Akdeniz’imiz var, bizim Orta Anadolu’muz var, bizim Ege’miz var ama bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Şimdi bunlar kimlerle beraber? Bunlar CHP ile beraber. Kimlerle beraber? Adı sözde İYİ Parti olanlarla beraber. Diyorlar ki ‘Bizim onlarla alakamız yok’. Nasıl yok? Beraber liste çıkarıyorsunuz” dedi.

AB samimi değil

AB ülkelerinin darbeci Sisi'nin davetine katılmasına sert tepki gösteren Erdoğan, "Çok enteresan dün (önceki gün) Mısır'da bir toplantı vardı. AB ile darbeci Sisi'nin davetlisi olan Arap Ligi mensupları bir araya geldi. AB, idama karşıdır. AB üyesi ülkelerde idam yasak olduğu halde başa geldikten bu yana 42 insanı idam eden, geçen hafta da 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan bu AB üyesi ülkelerinde demokrasiden, hak ve özgürlüklerden, bunlarda insan haklarından bahsedebilir misiniz? Bunları anlamak mümkün değil. AB samimi değil, bize karşı samimiyetsizlikleri neyse, işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıklarıyla tarih boyunca bunlar anılacaklar" dedi.

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